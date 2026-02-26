قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وول ستريت جورنال: البرنامج النووي الإيراني يواجه جموداً منذ حرب الأيام الاثني عشر
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاشتاجات مضللة.. شوبير يوجه رسالة بشأن عقد نجله مصطفى

أحمد شوبير
أحمد شوبير
رباب الهواري

علق الاعلامي  أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي،  أنه لا يرغب في العودة لموضوع عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، قائلاً إنه لا يحب أن يتدخل أولياء الأمور في مثل هذه الأمور. 

وأوضح أحمد شوبير  أنه لا يملك الرد على مصطفى شوبير باعتباره ليس وكيله، لكنه يحق له الرد على الشائعات المغلوطة المنتشرة.

الأهلي أولًا والجماهير في قلب الحدث

شدد شوبير  على أن الأولوية دائمًا للنادي الأهلي، سواء في أقواله أو أفعاله، مؤكداً أن ما يهمه هو مصلحة النادي وجمهوره.

وأضاف أن ظهور هاشتاجات مضللة على مواقع التواصل أمر غير مقبول، خاصة في وقت حساس من منافسات الدوري المصري، محذرًا الجماهير من الانسياق وراء هذه الشائعات والأخبار المغلوطة.

لا خلافات داخل مجلس الإدارة
 

في تصريحات واضحة، نفى شوبير وجود أي خلافات أو خناقات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل عضو في المجلس له دوره ومسؤوليته، وأن سيد عبد الحفيظ يواصل أداء مهامه بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الآراء الشخصية حول شخصيات معينة داخل النادي أمر طبيعي ولا يشكل مشكلة، مثل من يقول إنه لا يحب رئيس النادي محمود الخطيب.

ضبط النفقات والتركيز على العناصر المحلية

ردًا على الشائعات حول أزمة السيولة أو مشاكل دولارية، كشف شوبير  أن النادي الأهلي يخطط لتخفيض نفقات المدربين الأجانب في الألعاب الجماعية الموسم المقبل، مع زيادة الاعتماد على اللاعبين المصريين.

وأكد أن هذا القرار يهدف إلى الاستقرار المالي وضمان استمرار الأداء الجيد للفريق دون التأثير على جودة المنافسة.

أحمد شويير الأهلي مصطفي شوبير أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

ترشيحاتنا

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد