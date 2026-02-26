هاشتاجات مضللة.. شوبير يوجه رسالة بشأن عقد نجله مصطفى

علق الاعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يرغب في العودة لموضوع عقد مصطفى شوبير مع النادي الأهلي، قائلاً إنه لا يحب أن يتدخل أولياء الأمور في مثل هذه الأمور.

وأوضح أحمد شوبير أنه لا يملك الرد على مصطفى شوبير باعتباره ليس وكيله، لكنه يحق له الرد على الشائعات المغلوطة المنتشرة.

الأهلي أولًا والجماهير في قلب الحدث

شدد شوبير على أن الأولوية دائمًا للنادي الأهلي، سواء في أقواله أو أفعاله، مؤكداً أن ما يهمه هو مصلحة النادي وجمهوره.

وأضاف أن ظهور هاشتاجات مضللة على مواقع التواصل أمر غير مقبول، خاصة في وقت حساس من منافسات الدوري المصري، محذرًا الجماهير من الانسياق وراء هذه الشائعات والأخبار المغلوطة.

لا خلافات داخل مجلس الإدارة



في تصريحات واضحة، نفى شوبير وجود أي خلافات أو خناقات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أن كل عضو في المجلس له دوره ومسؤوليته، وأن سيد عبد الحفيظ يواصل أداء مهامه بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الآراء الشخصية حول شخصيات معينة داخل النادي أمر طبيعي ولا يشكل مشكلة، مثل من يقول إنه لا يحب رئيس النادي محمود الخطيب.

ضبط النفقات والتركيز على العناصر المحلية

ردًا على الشائعات حول أزمة السيولة أو مشاكل دولارية، كشف شوبير أن النادي الأهلي يخطط لتخفيض نفقات المدربين الأجانب في الألعاب الجماعية الموسم المقبل، مع زيادة الاعتماد على اللاعبين المصريين.

وأكد أن هذا القرار يهدف إلى الاستقرار المالي وضمان استمرار الأداء الجيد للفريق دون التأثير على جودة المنافسة.