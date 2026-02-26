قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
تكنولوجيا وسيارات

شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟

Honor Magic V6
Honor Magic V6
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة هونر Honor، للكشف عن هاتفها القابل للطي Honor Magic V6 خلال مشاركتها المرتقبة في معرض Mobile World Congress 2026. 

وكشفت العلامة التجارية الصينية، عبر ملصق رسمي عن نوع المعالج الذي سيعمل به هاتف Honor Magic V6، بالتزامن مع إدراجه للحجز المسبق عبر متجر هونر، حيث ظهرت صوره الرسمية لأول مرة.


تصميم أكثر فخامة وحضورا

استعرضت الصور الرسمية، النسخة الحمراء من هاتف Honor Magic V6، فيما تشير التسريبات إلى توفره أيضا بألوان الأبيض والأسود والذهبي.

ويظهر من الصور أن تصميم Magic V6 يأتي بتصميم أكثر تطورا مقارنة بسابقه Honor Magic V5، إذ يتميز بملمس جلد نباتي أكثر فخامة وإطار أنحف بلمسات مصقولة بعناية، كما أصبح تصميم وحدة الكاميرا الدائرية أكثر بروزا ونحتا، ما يمنحه حضورا أقوى ضمن فئة الهواتف الرائدة.

Honor Magic V6

واعتمدت هونر ترتيبا جديدا للعدسات داخل الوحدة الدائرية بأسلوب رباعي أنظف وأكثر تنظيما، بدلا من التصميم المتماثل الأبسط في الجيل السابق، ليقدم الهاتف تطورا واضحا في لغة التصميم الأنيقة التي عرفت بها السلسلة.

أول هاتف قابل للطي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

وأكدت هونر أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ليكون أول هاتف قابل للطي يعتمد هذه الشريحة المتقدمة.

ورغم عدم الكشف الكامل عن المواصفات بعد؛ تشير التقارير إلى أن الشاشة الخارجية ستأتي بدقة 2420 × 1080 بكسل، فيما ستوفر الشاشة الداخلية القابلة للطي دقة 2352 × 2172 بكسل.

كاميرا 200 ميجابكسل وبطارية ضخمة

من المتوقع أن يتصدر نظام التصوير كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب عدسة واسعة للغاية، وعدسة بيريسكوب للتقريب البصري. 

كما تتحدث التسريبات عن بطارية بسعة 7150 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، إضافة إلى الشحن اللاسلكي.

Honor Magic V6

وتشير المعلومات المتداولة أيضا إلى دعم الهاتف لشرائح خاصة لتعزيز كفاءة الإشارة والطاقة، ومقاومة كاملة للماء، ودعم الاتصال عبر أقمار BeiDou الصناعية، فضلا عن تصميم أنحف وأخف وزنا مقارنة بالجيل السابق Magic V5.

ومن المنتظر أن تكشف هونر رسميا عن بقية التفاصيل خلال فعاليات المعرض، وسط توقعات بأن يشكل Magic V6 إضافة قوية إلى سوق الهواتف القابلة للطي في 2026.

