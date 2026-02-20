قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
أرقام صادمة.. جوجل تحبط 27 مليون تطبيق خبيث قبل أن يصل إلى هاتفك

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، أن عدد الجهات الخبيثة التي تستهدف متجر تطبيقاتها Google Play قد تراجع، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى استثماراتها المتزايدة في أنظمة الحماية الاستباقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي أحدث تقرير سنوي لسلامة منظومة تطبيقات أندرويد، أوضحت عملاقة التقنية الامريكية أنها منعت نشر 1.75 مليون تطبيق مخالف للسياسات على متجر Google Play خلال عام 2025، مقارنة بـ 2.36 مليون تطبيق في 2024 و2.28 مليون في 2023.

جوجل تؤكد أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعدت في ردع البرمجيات الخبيثة لمتجر بلاي في عام 2025

ويستعرض التقرير السنوي جهود الشركة في حماية مستخدمي نظام أندرويد، من خلال مراجعة التطبيقات ومراقبتها للتصدي للبرمجيات الخبيثة، والاحتيال المالي، وانتهاكات الخصوصية، والاشتراكات المضللة، وغيرها من التهديدات.

وذكرت جوجل أنها حظرت أكثر من 80 ألف حساب مطور خلال 2025 لمحاولتهم نشر تطبيقات ضارة، وهو رقم أقل مقارنة بـ 158 ألف حساب في 2024 و333 ألف حساب في 2023.

وأكدت الشركة أن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الفورية أسهمت في الحد من هذه التهديدات، ليس فقط من خلال رصدها، بل أيضا عبر ردع الجهات المسيئة. 

جوجل تؤكد أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعدت في ردع البرمجيات الخبيثة لمتجر بلاي في عام 2025

وأوضحت أن مبادرات مثل توثيق المطورين، وفرض المراجعة المسبقة الإلزامية، ومتطلبات الاختبار، رفعت معايير النشر داخل منظومة Google Play، مما صعب على الجهات الخبيثة الوصول إلى المستخدمين.

وأضافت أنها تجري حاليا أكثر من 10 آلاف فحص أمني على كل تطبيق قبل نشره، وتواصل إعادة التحقق منه بعد الإطلاق. 

كما دمجت أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملية المراجعة، ما مكن الفرق البشرية من اكتشاف أنماط خبيثة أكثر تعقيدا بسرعة أكبر. 

وأشارت إلى خططها لزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال 2026 لمواكبة التهديدات الناشئة.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أنها منعت أكثر من 255 ألف تطبيق من الحصول على صلاحيات مفرطة للوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة، مقارنة بـ 1.3 مليون تطبيق في 2024. 

كما حجبت 160 مليون تقييم ومراجعة مزعجة خلال العام الماضي، ومنعت انخفاضا متوسطه نصف نجمة في تقييمات التطبيقات التي تعرضت لحملات تقييم سلبية متعمدة.

أما نظام الحماية في أندرويد المعروف باسم Google Play Protect، فقد رصد أكثر من 27 مليون تطبيق خبيث جديد، مع تنبيه المستخدمين أو منع تشغيل التطبيقات. 

ويعد هذا الرقم ارتفاعا مقارنة بـ 13 مليون تطبيق خارج متجر Play في 2024 وخمسة ملايين في 2023، ما يشير إلى أن الجهات الخبيثة باتت تميل بشكل متزايد إلى تجنب المتجر الرسمي عند استهداف المستخدمين.

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

