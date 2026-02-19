من نص لصوت في ثوان.. جوجل تمنح Gemini القدرة على توليد الموسيقى

أعلنت شركة جوجل Google، عن إضافة ميزة إنشاء الموسيقى إلى تطبيق Gemini، وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج Lyria 3 لتوليد الموسيقى من تطوير DeepMind، وما زالت الميزة في مرحلة الاختبار التجريبي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، يمكن للمستخدمين وصف نوع الأغنية التي يرغبون في إنشائها، وسيقوم التطبيق بتوليد مقطع موسيقي كامل مع كلمات الأغنية.

على سبيل المثال، يمكن طلب إنشاء “أغنية R&B بطيئة كوميدية عن جورب يجد شريكه”، وسيولد التطبيق مقطعا مدته 30 ثانية مع صورة غلاف من تصميم Nano Banana.

وأوضحت جوجل أنه يمكن أيضا رفع صورة أو مقطع فيديو، وسينشئ الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أغنية تتوافق مع الحالة المزاجية للوسائط المرفوعة.

وأكدت الشركة أن Lyria 3 تقدم تحسينات على النماذج السابقة، ما يجعل المقاطع الموسيقية أكثر تعقيدا وواقعية، كما يمكن للمستخدمين التحكم في عناصر إضافية مثل الأسلوب والغناء والإيقاع.

إلى جانب توافر Lyria 3 على تطبيق Gemini، أعلنت جوجل عن إتاحته لمستخدمي يوتيوب من خلال ميزة Dream Track، التي تساعد منشئي المحتوى على إنتاج مقاطع موسيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وكانت هذه الميزة متاحة سابقًقا فقط لمنشئي المحتوى في الولايات المتحدة، لكن جوجل توسع الآن نطاقها عالميا.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يمكن تقليد فنان بعينه تماما، لكن يمكن إدراج اسم الفنان في الوصف ليستلهم الأسلوب أو المزاج الموسيقي بطريقة إبداعية.

وقالت في مدونتها: “إنتاج الموسيقى باستخدام Lyria 3 مصمم للتعبير الأصلي، وليس لتقليد الفنانين الموجودين. إذا ذكر الوصف اسم فنان محدد، سيستوحى التطبيق أسلوبا أو مزاجا مشابها. لدينا أيضا فلاتر للتحقق من المحتوى ومقارنته بالمحتوى الحالي”.

وسيتم وضع علامة مائية SynthID على جميع الأغاني المنتجة بواسطة Lyria 3 لتمييزها كمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، كما ستتيح الميزة للمستخدمين التحقق من أي مقطع موسيقي لمعرفة إن كان مولد بالذكاء الاصطناعي.

وسيتم إتاحة ميزة إنشاء الموسيقى لجميع مستخدمي Gemini الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما حول العالم، مع دعم للغات: الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الفرنسية، الهندية، اليابانية، الكورية، والبرتغالية.