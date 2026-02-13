قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات جديدة.. جوجل تطلق الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 17

Android 17
Android 17
شيماء عبد المنعم

أصدرت شركة جوجل، النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 17، التي تقدم تحسينات كبيرة في الأداء وطريقة جديدة لإضافة الميزات لتطبيقات الوسائط والكاميرا، كما أنها تغير الطريقة التي يحصل بها المطورون على الوصول إلى APIs والميزات الجديدة لأحدث نسخة من النظام.

التحول إلى قناة Canary المستمرة

مع هذا الإصدار، تخليت جوجل عن النسخ التجريبية التقليدية للمطورين واعتمدت قناة Canary المستمرة لدفع التحديثات، هذا النهج مشابه لتطوير متصفح “كروم”، حيث تمتلك جوجل قناة Canary مخصصة لتحديثات المطورين.

تسمح هذه الطريقة بوصول الميزات وAPIs للمطورين مباشرة بعد اعتمادها داخليا، مع إمكانية الحصول على تحديثات عبر الهواء OTA، ما يوفر تدفق عمل متكامل وطرق أفضل لاختبار التطبيقات.

موعد الاستقرار والإصدار الرسمي

تستهدف جوجل شهر مارس لتحقيق استقرار المنصة، على أن يتم إصدار Android 17 رسميا في الربع الثاني من 2026. 

وبحسب خطة Android 16، اعتمدت الشركة هيكل إصدار مزدوج سنويا: إصدار SDK رئيسي في النصف الأول من العام، وإصدار SDK ثانوي في النصف الثاني، الهدف من هذه الخطة هو تمكين صانعي الأجهزة من نشر النسخة الأحدث بسرعة أكبر وتقليل التشتت في نظام أندرويد.

قيود جديدة لمطوري التطبيقات على الشاشات الكبيرة

ستقيد Android 17 المطورين من تجاوز قيود تغيير حجم التطبيقات، مما يعني أنه لا يمكن إجبار التطبيقات على تغيير الوضعية أو حجم النافذة على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة. 

تهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة الاستخدام على الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي بمختلف الأحجام والاتجاهات.

Android 17

ميزات كاميرا محسنة

يضيف Android 17 قدرات جديدة لتطبيقات الكاميرا، بما في ذلك:

- واجهات برمجة تطبيقات APIs للتعامل مع انتقالات الكاميرا بسلاسة أكبر.

- دعم ترميز الفيديو VVC (H.266).

- تحسين التحكم في مستوى الصوت عبر التطبيقات لضمان ثباته.

- قيود صارمة أكثر على تشغيل الصوت في الخلفية.

تحسينات في الأداء والاتصال

يحسن Android 17 الأداء العام للنظام، يقلل عدد الإطارات المفقودة، ويقدم آلية أفضل لتنظيف الذاكرة، كما تم تحسين الاتصال بشبكات Wi-Fi مع اكتشاف أقرب الأجهزة بطريقة آمنة وإمكانيات أفضل لاكتشاف الأقران

أندرويد 17 جوجل إصدار Android 17 نظام أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة

دعاء آخر ساعة في الجمعة الأخيرة من شعبان.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق

الدكتور ابو اليزيد سلامة

خطيب الجامع الأزهر يرد على منكري السنة: مصدر تشريعي مفسر للقرآن لا غنى عنه

خطيب المسجد الحرام

بلوغ التقوى.. خطيب المسجد الحرام يوضح الغاية العظمى من صيام رمضان

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد