تشكيل ميلان أمام بيزا في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق إي سي ميلان، تشكيل فريقه أمام بيزا، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإيطالي.

جاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش.

خط الوسط: زاكاري أثيكامي – يوسف فوفانا – لوكا مودريتش – أدريان رابيو – دافيدي بارتيساجي.

خط الهجوم: روبن تشيك – كريستوفر نكونكو.

ويحتل فريق ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

ويحتل فريق بيزا المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.