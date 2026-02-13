انسداد بشرايين القدم | زاهي حواس يكشف عن سبب توقفه عن لعب الكرة

كشف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أنه كان يلعب كرة القدم باحتراف.

وأضاف عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، خلال حواره ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة «إم بى سى مصر»، مساء اليوم الجمعة، أن كان لاعب كرة موهوب فى شبابه، وذاع صيته فى مدينة دمياط بفضل مهاراته الرياضية.

ولفت عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، إلى أن حياته الرياضية تعرضت لتحول مفاجئ فى عام 1967، عندما أصيب بانسداد فى شرايين رجله، ما اضطره للتوقف عن ممارسة كرة القدم.



وأكمل عالم الآثار الدكتور زاهى حواس، أن هذا الحدث غير مسار حياته وفتح له الطريق للعمل فى مجال الآثار الذى أصبح شغفه الأكبر.