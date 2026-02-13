فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية، عن آخر المستجدات بشأن مشروع أرض النادي في منطقة أكتوبر، مؤكدًا أن الأمر يمثل مشروعًا قوميًّا للنادي ويحتاج إلى سرعة حسم.

وأشار المندوه إلى أن الأرض كان من المتوقع أن تحقق للنادي ما يقرب من 1.6 مليار جنيه خلال سنتين، مؤكدًا أن هناك انتظارًا لموقف الأرض الجديدة وكذلك آخر التطورات المتعلقة بالأرض القديمة.

وبارك المندوه تعيين الكابتن جوهر نبيل وزيرًا جديدًا للإسكان والمهندسة وزيرة الإسكان، داعيًا الجهات المسؤولة إلى حل أزمة الأرض بسرعة.

وأوضح أن المكان الجديد للأرض لم يُحدد بعد، لكن هناك بعض المقترحات بخصوص الأراضي، تتضمن بعض الامتيازات في منطقة الاستثمار، بما يتيح للأرض الجديدة أن تكون أقل أو أكثر قيمة حسب الاتفاق مع المسؤولين السابقين، من بينهم الدكتور أشرف صبحي والمهندس الشربيني، مشيرًا إلى تقديره لفترتهم.

وأضاف المندوه أن هناك اجتماعًا مقررًا الأسبوع المقبل لحسم ملف الأرض، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك جاهز لتقديم الدراسة والبناء على الأرض الجديدة أو إيجاد حلول للأرض القديمة، وكل ذلك وفق استعداد النادي الكامل لتنفيذ المشروع.