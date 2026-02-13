قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحت أنظار مصطفى محمد.. نانت يخسر بثلاثية من موناكو في الدوري الفرنسي
وزير الخارجية المجري: أوروبا تزرع ألغاما في طريق السلام بـ أوكرانيا
أشرف نصار يكشف تفاصيل انتقال الجزار لـ الأهلي وعلاقته بالخطيب
رجال يد الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين
تحقيق ومليون جنيه غرامات.. إبراهيم فايق يكشف تفاصيل أزمة عواد في الزمالك
أبل تطرح iOS 26.3 .. خلفيات جديدة وميزة للانتقال إلى أندرويد
نادٍ في الدوري الروسي فقط.. أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14فبراير 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
لقاء الخميسي: نزلت مع أحمد زكي القبر أثناء دفنه وأبويا لأ
حكم صيام المريض كبير السن.. دار الإفتاء تجيب
استقبال حافل بالأوبرا لـ مدحت صالح.. وميرفت أمين فى صدارة الحضور
ملادينوف: انتهاكات الاحتلال قد تعرقل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

فاضل أسبوع .. تطور غير متوقع في أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية، عن آخر المستجدات بشأن مشروع أرض النادي في منطقة أكتوبر، مؤكدًا أن الأمر يمثل مشروعًا قوميًّا للنادي ويحتاج إلى سرعة حسم.

وأشار المندوه إلى أن الأرض كان من المتوقع أن تحقق للنادي ما يقرب من 1.6 مليار جنيه خلال سنتين، مؤكدًا أن هناك انتظارًا لموقف الأرض الجديدة وكذلك آخر التطورات المتعلقة بالأرض القديمة.

وبارك المندوه تعيين الكابتن جوهر نبيل وزيرًا جديدًا للإسكان والمهندسة وزيرة الإسكان، داعيًا الجهات المسؤولة إلى حل أزمة الأرض بسرعة.

وأوضح أن المكان الجديد للأرض لم يُحدد بعد، لكن هناك بعض المقترحات بخصوص الأراضي، تتضمن بعض الامتيازات في منطقة الاستثمار، بما يتيح للأرض الجديدة أن تكون أقل أو أكثر قيمة حسب الاتفاق مع المسؤولين السابقين، من بينهم الدكتور أشرف صبحي والمهندس الشربيني، مشيرًا إلى تقديره لفترتهم.

وأضاف المندوه أن هناك اجتماعًا مقررًا الأسبوع المقبل لحسم ملف الأرض، مؤكدًا أن مجلس إدارة الزمالك جاهز لتقديم الدراسة والبناء على الأرض الجديدة أو إيجاد حلول للأرض القديمة، وكل ذلك وفق استعداد النادي الكامل لتنفيذ المشروع.

حسام المندوه ارض الزمالك ارض اكتوبر الزمالك

