الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي وسبورتنج يحققان الفوز بالجولة الأولى من كأس سوبر آنسات الكرة الطائرة

يارا أمين

حقق فريق الأهلي الفوز على وادي دجلة بنتيجة أشواط 3-2، ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات موسم 2025-2026.

و شهدت المباراة تبادل السيطرة بين الفريقين على مدى الأشواط الخمسة، حيث انتهى كل شوط على النحو التالي:

الشوط الأول: فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 25-21.
الشوط الثاني: فوز وادي دجلة على الأهلي بنتيجة 25-23.
الشوط الثالث: فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 25-19.
الشوط الرابع: فوز وادي دجلة على الأهلي بنتيجة 25-23.
الشوط الخامس: فوز الأهلي على وادي دجلة بنتيجة 17-15.

فيما حقق فريق سبورتنج الفوز على فريق الزمالك بنتيجة أشواط 3-0، ضمن منافسات الجولة نفسها بكأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات موسم 2025-2026.

جاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي:

الشوط الأول:  25-21.
الشوط الثاني:  25-12.
الشوط الثالث:  25-22.

وتُقام البطولة بمشاركة أربعة فرق، وهم: الأهلي، الزمالك، وادي دجلة، وسبورتنج، وتحتضن المباريات صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وتُلعب منافسات كأس السوبر المصري بنظام دوري من دور واحد من ثلاث جولات بين الفرق الأربع، حيث يحصل الفريق المتصدر على اللقب، بينما يحصل أصحاب المركزين الثاني والثالث على الميداليتين الفضية والبرونزية.

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

