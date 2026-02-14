تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية

اجتمع الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بمديري الفرق المشاركين في خيمة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية المقرر إقامتها على مسرح صلاح چاهين.

تقام خيمة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتبدأ فاعليات خيمة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية من يوم الخميس الموافق 19 فبراير وتستمر حتى يوم 14 مارس.

ويشارك في خيمة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية، السيرك القومي، فرقة الموسيقى الشعبية، فرقة أنغام الشباب، الفرقة الغنائية الإستعراضية والتي تقدم مسرحية قالك إيه .. قالك اه، البيت الفني للمسرح والذي يقدم أوبريت الليلة الكبيرة، فرقة مسرح تحت 18.

ومن جانبه أعرب رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن سعادته البالغة بإستمرار خيمة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية للموسم الثاني على التوالي.

وكانت خيمة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تقام في ساحة مسرح البالون ومسرح صلاح چاهين ولاقت نجاحا كبيرا.