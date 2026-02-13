1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب في السوق تراجعًا قويًا ومفاجئًا خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، بعد أن واصل المعدن الأصفر موجة الهبوط التي بدأها منذ نهاية تعاملات أمس، متأثرًا بتقلبات الأسواق العالمية وتراجع الأوقية، إلى جانب هدوء نسبي في الطلب.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في مصر، انخفاضًا حادًا بلغ 160 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الخميس، ليواصل نزيف الخسائر خلال أقل من 24 ساعة، في واحدة من أسرع موجات التراجع التي يشهدها السوق.





كما فقد سعر الجنيه الذهب نحو 1280 جنيهًا دفعة واحدة، متأثرًا بانخفاض أسعار الجرام في مختلف الأعيرة، ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 فبراير 2026

وفقًا لآخر تحديثات منتصف تعاملات اليوم داخل سوق الصاغة، جاءت أسعار الذهب دون احتساب المصنعية على النحو التالي:

عيار 24:

7558.5 جنيه للبيع – 7531.5 جنيه للشراء

عيار 22:

6956 جنيهًا للبيع – 6904 جنيهات للشراء

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

6640 جنيهًا للبيع – 6590 جنيهًا للشراء

عيار 18:

5691.5 جنيه للبيع – 5648.5 جنيه للشراء

عيار 14:

4427 جنيهًا للبيع – 4380 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب:

53120 جنيهًا للبيع



وتعكس هذه الأرقام حجم التراجع الكبير مقارنة بتعاملات أمس، حيث كان عيار 21 يتداول عند مستويات أعلى بكثير قبل أن يفقد 160 جنيهًا في أقل من يوم.

الذهب عالميًا يضغط على السوق

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا، حيث جرى تداول أوقية الذهب عند مستوى 4970.5 دولار للبيع و4968.5 دولار للشراء، في ظل استمرار الضغوط على المعدن النفيس نتيجة تحركات الدولار الأمريكي وترقب الأسواق لقرارات اقتصادية عالمية مؤثرة.

ويرى خبراء أن انخفاض الأوقية عالميًا لعب دورًا رئيسيًا في دفع الأسعار للتراجع السريع، خاصة مع ارتباط السوق بشكل مباشر بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

وسادت حالة من الحذر بين المتعاملين في سوق الذهب، حيث فضل كثير من المواطنين تأجيل قرارات الشراء، انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات الأسعار خلال الساعات والأيام المقبلة، في ظل توقعات باستمرار التذبذب.

في المقابل، يرى بعض المستثمرين أن التراجع الحالي قد يمثل فرصة للشراء، خاصة لمن يستهدفون الادخار طويل الأجل، لكنهم في الوقت نفسه يترقبون استقرار السوق قبل اتخاذ أي خطوة.



توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة

تستمر حالة عدم الاستقرار خلال الفترة القريبة، مع احتمالات حدوث موجات صعود أو هبوط سريعة، بحسب تطورات الأسواق العالمية، وحركة الدولار، ومستويات الطلب محليًا ، خاصة مع اقتراب مناسبات موسمية تشهد عادة زيادة في الإقبال على شراء الذهب.

ويبقى عيار 21 والجنيه الذهب في صدارة اهتمامات المواطنين، باعتبارهما المؤشر الأهم على اتجاه السوق، في وقت يترقب فيه الجميع ما إذا كان الهبوط الحالي مؤقتًا أم بداية لموجة تراجع أوسع.