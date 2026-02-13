قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
شاهد.. الصور الأولى لـ تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
الرائحة كشفت وفاة مسن داخل غرفته منذ ايام في مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم.. عيار 21 يسجل 531 درهما

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم استقرارًا نسبيًا داخل محلات الصاغة، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 531.00 درهم، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهم، بالتزامن مع وصول سعر الأونصة عالميًا إلى 4975.87 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 598.00 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 553.75 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 531.00 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 455.25 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 352.25 درهم.
  • سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 301.75 درهم.
    سعر الأونصة بلغ 18600.00 درهم.
  • سعر الجنيه الذهب سجل 4248.00 درهم.
  • سعر الأونصة عالميًا بلغ 4975.87 دولار.

تفاصيل أسعار الذهب في الإمارات بمحلات الصاغة

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، مستوى 598.00 درهم للجرام، بينما سجل عيار 22 نحو 553.75 درهم للجرام.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، 531.00 درهم للجرام، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 455.25 درهم، وهو من الأعيرة الشائعة في المشغولات العصرية.

أما عيار 14 فقد سجل 352.25 درهم للجرام، وعيار 12 بلغ 301.75 درهم.

وعلى مستوى الوحدات الأكبر، سجلت الأونصة 18600.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 4248.00 درهم، متأثرًا بالسعر العالمي للأونصة الذي سجل 4975.87 دولار.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم أسعار الذهب متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 22 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر الأونصة سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

أقساط سكن لكل المصريين 7

تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7

إمام عاشور

توروب ينهي الجدل بشأن إمام عاشور

امام عاشور

لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

الاهلي

ملفات ساخنة في الأهلي| الانقلاب على توروب.. وسر رفض تعديل عقد إمام عاشور

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تخصص ٢٠ طنًّا من اللحوم لصالح الهلال الأحمر المصري دعمًا للأسر الأولى بالرعاية في رمضان

الشيخ أشرف فوزي

أول تعليق من الأوقاف على تصريحات الشيخ أشرف فوزي المسيئة لوالدي الرسول

شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بالصور

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد