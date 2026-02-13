قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الغرامات لا تكفي .. رئيس الكاف يعيد النظر في عقوبات أحداث الشغب بالمباريات
عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر
دعاء المغرب 26 شعبان.. أفضل الدعوات المستحبة لختام اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ينفع كدة رجالتك تديني على عيني.. كواليس اعترافات المتهمين في قضية الذهب والمخدرات

ذهب
ذهب
رامي المهدي

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كواليس مثيرة في واقعة سقوط 6 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة وكمية من الذهب في المقطم.

وأوضحت الرسائل الصوتية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة أن المتهم الثاني أرسل رسالة من هاتفه المحمول محل الفحص ورد بها ": مديني 49 كيس وفيهم 4 أكياس فاضيين، اتصلت بيك وانت مردتش عليا.

وأشارت الرسائل، الى أن المتهم الأول وجه حديثه للمتهم الثاني قائلًا: " ينفع كده ، كل مره رجالتك تديني على عيني، ليرد الطرف الآخر، لا محدش يقدر.

وكشفت التحقيقات، أن الحرز الأول من المضبوط مع عصابة المخدرات في المقطم، عبارة عن أكياس وكمية من الاستروكس المخدر جاف بني اللون داخل الحشيش تشبه مخدر البودر منها مادة صفراء اللون والأشكال  مختلفة الاحجام .

وضبط بحوزة المتهمين مليون جنيه، وحقيبة جلدية كبيرة الحجم وخرطوش عيار ۱۲ مم ناري وبندقية.

وتم ضبط حرز آخر عبارة عن سلاح وعدد 9 غوایش ذهبية ومظروف أبيض اللون وخواتم وعدد 2 دلاية و2 انسيال  و 3 سلاسل بدلايات و2  أسورة - و5 هواتف محمولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أقوال الشاهد الأول مجري التحريات، عقيد بإدارة مكافحة المخدرات حيث أكد أنه نفاذا لإذن النيابة الصادر بضبط وتفتيش المتهمين الأولى والثاني وبالتوجه إليهم حيث أيقن تواجدهم ضبطهم والثالث حال قيامه بإخراج حقيبة من السيارة قيادته وإعطائها للثاني عقب فتحها وتبين أن بداخلها جوهر مخدر وبتفتيشهم والسيارات استقلالهم عثر بحوزتهم على احد مشتقات اندازول کاربوکسامید وسلاح ناري بندقية خرطوش وذخيرة ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وعقد وحدة سكنية.

عصابة المخدرات في المقطم

وأوضح، أنه بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبالغ المالية والمصوغات الذهبية والوحدة السكنية متحصلات الاتجار والهواتف المحمولة للتواصل بعملاتهم والسيارات للترويج.

وأضاف أنه نفاذا للضبط والإحضار الصادر له توجه رفقة الشاهد الثاني حيث أيقنوا تواجد المتهمين الرابع والخامس والسادس وبضبطهم والسيارات لقيامهم باستبدال حقيبة بداخلها جوهر الحشيش المخدر بين السيارات استقلالهم وبتفتيشهم والسيارات عثر بحوزتهم على جوهر الحشيش المخدر ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية وأسلحة نارية وذخائر وعقد وحدة سكنية و هواتف محمولة وبمواجهتهم عزا قصدهم جميعا من احراز الجوهر المخدر الاتجار والمبالغ المالية حصيلته والمصوغات الذهبية متحصلات الاتجار وعزا قصد الرابع والخامس من احراز وحيازة الأسلحة النارية والذخائر للدفاع.

وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 11423 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 3579 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية و17 كيلو ايس وذخائر دون ترخيص.

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث اتهامًا بحيازة وإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار، وهو أحد مشتقات مادة «إندازول كربوكساميد»، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

مصوغات ذهبية

كما أسندت للمتهمين من الرابع حتى السادس تهمة حيازة وإحراز جوهر مخدر «حشيش» بقصد الاتجار، بالمخالفة للقانون، ومبالغ مالية ومصوغات ذهبية من حصيلة تجارة المخدرات.

واتهمت النيابة المتهمين من الأول حتى الخامس بحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص، تمثلت في بندقيتين خرطوش غير مششخنتين، إلى جانب حيازة ذخائر عبارة عن 8 طلقات تستخدم على تلك الأسلحة، دون الحصول على ترخيص قانوني.

كما وجهت للمتهمين الرابع والخامس تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن «بندقية آلية سريعة الطلقات»، وهو من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها، فضلًا عن حيازة 10 طلقات نارية خاصة بها، دون ترخيص.

وأوضحت أوراق القضية أن الوقائع تمت بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة، خلال شهر أغسطس الماضي، وتم حبس المتهمين على ذمة القضية لحين نظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

النيابة العامة الذهب المقطم اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

القصور الثقافية

من الفيوم إلى الشرقية.. قصور الثقافة: مبادرة مقتطفات حرفية تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية

عاصفة

موعد انتهاء العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الدواجن

مرونة سوق الدواجن وراء تقلب الأسعار.. وتفعيل منع التداول الحي يعزز الاستقرار

بالصور

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد