النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن العالم دخل "مرحلة جديدة من الصراع المفتوح الذي يعيد تشكيل النظام الدولي"، داعيا أوروبا وألمانيا إلى مواجهة هذا الواقع الجيوسياسي بوعي ومسؤولية.

وكشفت ميرتس- خلال افتتاحه الدورة الـ 62 لمؤتمر ميونخ للأمن- عن انطلاق محادثات سرية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهدف إلى بحث إمكانية تطوير قدرات ردع نووي أوروبية مشتركة، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية لن تتمكن من حماية مصالحها وقيمها إلا بالاعتماد على نقاط قوتها وتعزيزها بشكل استباقي.

وأعرب ميرتس عن رغبة ألمانيا في "بناء شراكة جديدة مع الولايات المتحدة"، شرط أن تستند إلى الثقة المتبادلة، وإلى إصلاح جذري في طبيعة هذه العلاقة، بما يخدم المصالح الأوروبية والأمريكية معا.

واعتبر المستشار الألماني، أن الصعود الجيوسياسي للصين؛ يكشف عن رغبة بكين لإعادة تشكيل النظام الدولي بما يتماشى مع أجندتها الخاصة.

وحذر من أن السلع والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، أصبحت ساحات لمنافسة "ذات محصلة صفرية" بين القوى العظمى، متوقعا أن تصل الصين إلى مستوى التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.