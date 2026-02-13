قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة بالدوري السعودي
سيد فؤاد: محمود حميدة الأب الروحي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
جميل مزهر: بناء قيادة وطنية فلسطينية موحدة تضم مختلف الفصائل أمر ضروري
دار الإفتاء: نجاة أبوي النبي هو القول الحق على مر العصور
بالإنفوجراف.. مجلس الوزراء يمكن 5000 شركة ناشئة لتوظيف 500 ألف شاب
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتنازل عن نزع سلاح غزة وتفكيك حماس
النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا
برلماني: استكمال انتخابات المجالس المحلية يعزز الشفافية ويوسع المشاركة السياسية
برلماني: تكليف الرئيس السيسي بشأن المجالس المحلية يسهم في تحسين جودة الخدمات للمواطنين
أهلي جدة يضرب الشباب بخماسية في الدوري السعودي
الذهب يكسر التوقعات.. زيادة جديدة في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 13-2-2026
توت عنخ أمون غير عبراني| زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي: ما عملتلوش كمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النووي الأوروبي.. المستشار الألماني يكشف عن محادثات سرية مع فرنسا

ماكرون وميرتس
ماكرون وميرتس
قسم الخارجي

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، أن العالم دخل "مرحلة جديدة من الصراع المفتوح الذي يعيد تشكيل النظام الدولي"، داعيا أوروبا وألمانيا إلى مواجهة هذا الواقع الجيوسياسي بوعي ومسؤولية.

وكشفت ميرتس- خلال افتتاحه الدورة الـ 62 لمؤتمر ميونخ للأمن- عن انطلاق محادثات سرية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تهدف إلى بحث إمكانية تطوير قدرات ردع نووي أوروبية مشتركة، مشيرا إلى أن القارة الأوروبية لن تتمكن من حماية مصالحها وقيمها إلا بالاعتماد على نقاط قوتها وتعزيزها بشكل استباقي.

وأعرب ميرتس عن رغبة ألمانيا في "بناء شراكة جديدة مع الولايات المتحدة"، شرط أن تستند إلى الثقة المتبادلة، وإلى إصلاح جذري في طبيعة هذه العلاقة، بما يخدم المصالح الأوروبية والأمريكية معا.

واعتبر المستشار الألماني، أن الصعود الجيوسياسي للصين؛ يكشف عن رغبة بكين لإعادة تشكيل النظام الدولي بما يتماشى مع أجندتها الخاصة.

وحذر من أن السلع والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، أصبحت ساحات لمنافسة "ذات محصلة صفرية" بين القوى العظمى، متوقعا أن تصل الصين إلى مستوى التكافؤ العسكري مع الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

النووي الأوروبي المستشار الألماني محادثات سرية فرنسا ميرتس مؤتمر ميونخ للأمن الرئيس الفرنسي ماكرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ترشيحاتنا

اشرف داري

نجم الزمالك يثير غضب جماهير الأهلي بشأن أزمة أشرف داري

الاتحاد

تشكيل الاتحاد لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

إمام عاشور

إمام عاشور يشارك في تدريب الأهلي الجماعي.. شاهد

بالصور

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء

زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا
زيارة رئيس الأركان لليبيا

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد