وفاة 15 طفلا في إسرائيل بسبب مرض شديد العدوى

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن وفاة طفل غير مُلقّح يبلغ من العمر تسع سنوات، متأثراً بمرض الحصبة، لتكون هذه الوفاة الخامسة عشرة المسجلة لطفل غير مُلقّح نتيجة تفشي المرض المستمر.

كان الطفل قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وأُعلن عن وفاته بعد عدة محاولات من الطاقم الطبي لإنعاشه، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى أن الأطفال الأربعة عشر السابقين الذين توفوا بسبب الحصبة لم يكونوا مُلقّحين، وكان معظمهم يتمتعون بصحة جيدة قبل المرض، ولم تكن لديهم أي مضاعفات صحية.

وأضافت: "اللقاح يُنقذ الأرواح"، مؤكدةً للمواطنين أن اللقاحات آمنة وفعّالة في مكافحة الحصبة.

توصي السياسة الرسمية لوزارة الصحة بتطعيم جميع الأطفال ضد الحصبة بين عمر سنة وست سنوات ضمن برنامج التطعيم الروتيني.

وفي المناطق التي تم فيها رصد تفشي الحصبة، توصي الوزارة بإعطاء جرعة ثانية من اللقاح للأطفال بعمر سنة ونصف، وجرعة إضافية للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأحد عشر شهرًا، وخاصة قبل السفر إلى المناطق التي تشهد تفشيًا للمرض.