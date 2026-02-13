قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل

الصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب
الصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب
القسم الخارجي

في تطور قضائي وأمني لافت، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي توجيه اتهامات إلى شخصين إسرائيليين، أحدهما مدني والآخر جندي احتياط، بتهمة استغلال معلومات عسكرية سرية للمراهنة على تطورات عمليات عسكرية مستقبلية، في قضية وصفتها الجهات الرسمية بأنها تنطوي على “مخاطر أمنية جسيمة”.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي شين بيت والشرطة، أن المشتبه بهما قاما بوضع رهانات على منصة التنبؤات الأمريكية بولي-ماركت، استنادًا إلى معلومات سرية كان جندي الاحتياط يملك صلاحية الوصول إليها بحكم موقعه.

رهانات قبل اندلاع الحرب

بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية كان، فإن الرهانات وضعت في يونيو الماضي، قبيل اندلاع المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وأن الأرباح المحققة بلغت نحو 150 ألف دولار.

ولم تكشف السلطات عن هوية المتهمين أو رتبة جندي الاحتياط أو طبيعة موقعه داخل المؤسسة العسكرية، لكنها شددت على أن استخدام معلومات مصنفة لأغراض شخصية يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الدولة ويقوض ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.

تهم متعددة

ووفق البيان الرسمي، يواجه الاثنان تهمًا تشمل الرشوة وعرقلة سير العدالة، إلى جانب مخالفات أمنية خطيرة. كما تقرر إبقاؤهما قيد الاحتجاز حتى انتهاء الإجراءات القضائية.

وأكدت الجهات الأمنية أن الجيش وأجهزة الاستخبارات “ينظرون ببالغ الخطورة إلى الأفعال المنسوبة للمتهمين، وسيتحركون بحزم لإحباط وملاحقة أي شخص يسيء استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني”.

وتعتمد منصات “أسواق التنبؤ” مثل بولي ماركت على ما يعرف بـ”عقود الأحداث”، وهي رهانات بصيغة نعم أو لا حول وقوع حدث مستقبلي، ويعكس سعر العقد تقدير المتداولين لاحتمالية حدوثه.

وشهدت هذه المنصات نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تصنف تداولاتها قانونيًا بشكل مختلف عن المقامرة التقليدية، ما أثار جدلًا حول مستويات الشفافية والرقابة والمخاطر.

لكن القضية الإسرائيلية تفتح بابًا جديدًا للنقاش، إذ لم تعد المسألة مرتبطة فقط بالمخاطر المالية أو القانونية، بل بتوظيف معلومات عسكرية حساسة لتحقيق مكاسب شخصية.

إسرائيل الحرب على غزة مراهنات بولي ماركت شين بيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

تخفيضات تصل إلى 25% بمعارض «أهلاً رمضان».. تفاصيل

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد