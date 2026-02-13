قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ياسمين تيسير

يواجه فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز  في الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


ويلتقي فريق الزمالك نظيره كايزر تشيفز غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على إستاد السويس بالإسماعيلية.

وتذاع مباراة الزمالك وكايزر تشيفز عبر قناة بي ان سبورتس 


ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق كل من  المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وزيسكو الزامبي.


ويحتل فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق الزمالك فى المركز الثاني عند 8 نقاط، وتراجع المصري للمركز الثالث برصيد 7 نقاط ثم زيسكو يونايتد الزامبي في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط

