حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور

أدي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مناسك العمرة رفقة أسرته.

وتترقب الجماهير المصرية خلال الفترة المقبلة تحركات واستعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، في إطار التحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل الجهاز الفني لاتحاد الكرة على تجهيز الفراعنة بأفضل شكل ممكن قبل خوض البطولة العالمية، من خلال إقامة سلسلة من المباريات الودية القوية أمام منتخبات كبرى، بهدف رفع مستوى الاحتكاك الدولي، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل دخول المنافسات الرسمية.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن على خوض 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، أمام منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل، بينما تم الاستقرار على إلغاء الودية الرابعة التي كانت مطروحة ضمن معسكر شهر يونيو، والاكتفاء بالبرنامج الحالي

موعد مباراة مصر والسعودية

يفتتح منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام منتخب السعودية، وذلك يوم 26 مارس، في لقاء يقام على أرض دولة قطر، ضمن خطة الإعداد لمونديال 2026، ويُعد اختبارًا مهمًا أمام منتخب عربي يمتلك خبرات كبيرة على مستوى البطولات القارية والدولية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

وفي ثاني تجاربه، يصطدم منتخب مصر بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا، يوم 30 مارس، على أن تُقام المباراة أيضًا في قطر، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من مواجهة منتخب أوروبي قوي يمتلك مدرسة تكتيكية مميزة وسرعات عالية.

موعد مباراة مصر والبرازيل

أما التجربة الثالثة والأبرز، فتجمع منتخب مصر بمنتخب البرازيل خلال شهر مايو المقبل، بعدما توصل الاتحاد المصري لاتفاق رسمي مع نظيره البرازيلي لإقامة اللقاء ضمن المعسكر الأخير للفراعنة قبل انطلاق كأس العالم.