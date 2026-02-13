قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور

حسام حسن
حسام حسن
القسم الرياضي

 أدي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مناسك العمرة رفقة أسرته.

وتترقب الجماهير المصرية خلال الفترة المقبلة تحركات واستعدادات منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، في إطار التحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعمل الجهاز الفني لاتحاد الكرة على تجهيز الفراعنة بأفضل شكل ممكن قبل خوض البطولة العالمية، من خلال إقامة سلسلة من المباريات الودية القوية أمام منتخبات كبرى، بهدف رفع مستوى الاحتكاك الدولي، وتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل دخول المنافسات الرسمية.

واتفق الاتحاد المصري لكرة القدم حتى الآن على خوض 3 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، أمام منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل، بينما تم الاستقرار على إلغاء الودية الرابعة التي كانت مطروحة ضمن معسكر شهر يونيو، والاكتفاء بالبرنامج الحالي

موعد مباراة مصر والسعودية

يفتتح منتخب مصر مبارياته الودية بمواجهة قوية أمام منتخب السعودية، وذلك يوم 26 مارس، في لقاء يقام على أرض دولة قطر، ضمن خطة الإعداد لمونديال 2026، ويُعد اختبارًا مهمًا أمام منتخب عربي يمتلك خبرات كبيرة على مستوى البطولات القارية والدولية.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

وفي ثاني تجاربه، يصطدم منتخب مصر بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب إسبانيا، يوم 30 مارس، على أن تُقام المباراة أيضًا في قطر، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من مواجهة منتخب أوروبي قوي يمتلك مدرسة تكتيكية مميزة وسرعات عالية.

موعد مباراة مصر والبرازيل

أما التجربة الثالثة والأبرز، فتجمع منتخب مصر بمنتخب البرازيل خلال شهر مايو المقبل، بعدما توصل الاتحاد المصري لاتفاق رسمي مع نظيره البرازيلي لإقامة اللقاء ضمن المعسكر الأخير للفراعنة قبل انطلاق كأس العالم.

حسام حسن منتخب مصر مناسك العمرة البرازيل مونديال 2026

