العراق.. ارتفاع عدد معتقلي داعـ ش لـ 5064 شخصا

أعلنت وزارة العدل العراقية ارتفاع عدد معتقلي تنظيم داعش الإرهابي الذين نقلوا للعراق إلى 5064 بينهم نحو 270 عراقيا و3000 سوري.

وأشارت وزارة العدل العراقية في بيان مقتضب، إلى أن جميع معتقلي تنظيم داعش وضعوا في سجن واحد وسيحاكمون وفق القانون العراقي.

وفي وقت لاحق أعلنت السلطات العراقية ، أن عملية نقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سوريا إلى العراق تمت وفق حسابات دقيقة وبالتنسيق مع التحالف الدولي، مؤكدة إيداعهم في السجون العراقية دون تسجيل أي مشاكل.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية، أن الحكومة اتخذت هذا القرار الاستراتيجي على خلفية الأحداث الأخيرة وعدم الاستقرار في المنطقة، بهدف منع تسرب هؤلاء الإرهابيين من السجون السورية وتحجيم تهديدهم للأمن المحلي.

وأضاف أن عدد المعتقلين الذين تم نقلهم إلى العراق وصل إلى أكثر من 4500 إرهابي، وجميعهم أودعوا في سجون تحت سلطة وزارة العدل وبإجراءات أمنية مشددة، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي خرق أمني أو حالات اضطراب داخل هذه السجون.

وأشار النعمان إلى أن الحكومة وجهت دعوات متكررة للدول الأجنبية لسحب رعاياها من المعتقلين وإعادتهم إلى بلدانهم، معتبرًا أن الاستجابة الدولية لا تزال ضعيفة، ومؤكدًا استمرار جهود بغداد لضمان التعامل مع هذا الملف بما يحفظ الأمن والاستقرار في العراق وسوريا.