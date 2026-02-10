قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
مجلس النواب يعقد جلسته العامة في الرابعة عصر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي

بشار الأسد وتوم براك
بشار الأسد وتوم براك
محمود نوفل

أكد ‌‏المبعوث الأمريكي توم برَاك ، أن مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، يوم الاثنين البيان المشترك بشأن اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال البيان ، إن السعودية استضافت اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش في الرياض، وذلك في 9 فبراير 2026، وافتتح الاجتماع نائب وزير خارجية السعودية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، الذي ترأس الاجتماع بشكل مشترك مع مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا السفير توم باراك.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم للمملكة على استضافة الاجتماع وعلى دورها المتواصل في دعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار.

ورحب المشاركون – بحسب البيان - بالاتفاق الشامل بين حكومة الجمهورية العربية السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الخاصة بالاندماج المدني والعسكري لشمال شرق سوريا.

وأشاروا إلى نية الحكومة السورية المعلنة تولي القيادة الوطنية لجهود مكافحة داعش، وأعربوا عن تقديرهم للتضحيات التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية في القتال ضد تنظيم داعش، كما شكر المشاركون حكومة العراق على قيادتها المستمرة لحملة هزيمة داعش.

وأعاد المشاركون التأكيد على أولوياتهم، والتي تشمل النقل السريع والآمن لمحتجزي داعش، وإعادة رعايا الدول الثالثة إلى أوطانهم، وإعادة دمج العائلات من مخيمي الهول وروج بكرامة إلى مجتمعاتهم الأصلية.

بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع دمشق وبغداد بشأن مستقبل حملة دحر داعش في سوريا والعراق، كما رحب المشاركون بانضمام الحكومة السورية، بوصفها العضو التسعين في التحالف الدولي لهزيمة داعش.

وأكد أعضاء التحالف استعدادهم للعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية، وشجعوا الدول الأعضاء على تقديم دعم مباشر للجهود السورية والعراقية.

وسلّط مسؤولو الدفاع في التحالف الضوء على التنسيق الوثيق بين المسارات الدبلوماسية والعسكرية وتلقوا إحاطات حول الوضع الحالي لحملة هزيمة داعش بما في ذلك عمليات نقل المحتجزين الجارية.

وأشاد المسؤولون بجهود العراق في احتجاز مقاتلي داعش بشكل آمن ورحبوا بتولي سوريا مسؤولية مرافق الاحتجاز ومخيمات النزوح التي تؤوي مقاتلي داعش وأفراد عائلاتهم.

كما جدد المشاركون التأكيد على ضرورة أن تتحمّل الدول مسؤوليتها في استعادة مواطنيها من العراق وسوريا.

وأعرب أعضاء التحالف عن شكرهم للعراق على قيادته وأقروا بأن نقل المحتجزين إلى عهدة الحكومة العراقية يُعد عنصرا أساسيا للأمن الإقليمي، كما أكدوا مجددًا على التزامهم المشترك بهزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتعهدوا بمواصلة دعم حكومتيهما في تأمين المعتقلين التابعين لتنظيم داعش.

سوريا داعش توم برّاك العراق مخيم الهول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

الصوم

حكم صوم شهر شعبان كاملًا لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين في الدورة لإعداد الدعاة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم ندوة تحويل القبلة.. وتكرّم المشاركين بدورة إعداد الدعاة

مسلسل نور وصندوق الاسرار

تعاون بين الأزهر وأكاديمية البحث العلمي ومجلة نور لتقديم مسلسل كارتوني جديد

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد