قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع دخول شهر رمضان المبارك، يتساءل الجميع عن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، باعتبارها من السلع الأساسية على مائدة الإفطار.

 وتشهد الأسواق حالة من الحراك السعري الملحوظ، حيث يظهر تفاوت واضح بين أسعار التنفيذ في المزارع والسعر النهائي للمستهلك، نتيجة تكاليف النقل وهوامش ربح التجزئة المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم بالمزارع والأسواق

الفراخ البيضاء: التنفيذ 90 - 91 جنيهًا، للمستهلك 100 - 105 جنيهات.

الفراخ الساسو (الحمراء): التنفيذ 105 - 106 جنيهات، للمستهلك 115 - 120 جنيهًا.

الفراخ البلدي: التنفيذ 120 جنيهًا، للمستهلك 130 - 135 جنيهًا.

الفراخ الأمهات: التنفيذ 67 جنيهًا، للمستهلك 72 - 77 جنيهًا.

وتعمل الشركة القابضة الغذائية على ضخ آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة بسعر 100 جنيه لتوفير احتياجات السوق.

أسعار مشتقات الدواجن (الأجزاء والقطعيات)

البانيه: 220 - 250 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس: حوالي 100 جنيه للكيلو.

الأوراك: 100 - 120 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

سوق الكتاكيت وأسعارها

كتكوت أبيض (شركات): 25 - 37 جنيهًا.

كتكوت أبيض (قطعان): 20 - 20.5 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 8 - 9 جنيهات.

أسعار البط والرومي

البط البلدي: 120 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي: 85 جنيهًا.

البط البغالي: 80 جنيهًا.

البط الفرنساوي: 65 جنيهًا.

الرومي (أبيض وأسمر): 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرانب والحمام

الأرانب: 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

الحمام: 170 - 200 جنيه للزوج.

تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا 

كشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان، موضحًا أنها تتيح السلع الأساسية بأسعار مخفضة. 


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين قدمت عروض إضافية للمواطنين أن يكون الياميش وقمر الدين والبلح والفول السوداني كنقاط الخبز.


وأكد أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، موضحًا أن قمر الدين بـ 70 جنيهًا واللوز بـ 70 جنيهًا والمشروبات الرمضانية مثل الكركديه بـ 70 جنيهًا، والكميات حسب احتياج المواطنين ولا تفرض عليه أوزان معينة.


وأوضح أن سعر الزيت والسكر هو نفس الأسعار في السلع التموينية العادية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا في الكيلو.

أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن اليوم بالمزارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

من الصين إلى إيران: كيف أُعزل 93 مليون شخص عن الإنترنت خلال احتجاجات يناير؟

من الصين إلى إيران.. كيف أُعزل 93 مليون شخص عن الإنترنت خلال احتجاجات يناير؟

حرب أوكرانيا

إستونيا تتهم روسيا بالمماطلة في الوصول لسلام بأوكرانيا

"الوزراء السعودي" يطالب بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة

"الوزراء السعودي" يطالب بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده كاملة

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع ولا تعطّش

قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش
قبل رمضان.. طريقة عمل سندوتشات سحور مشبعة في 10 دقائق تشبع وما تعطّش

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بشارع البحر بمدينة كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة تحضير تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم

تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..
تورتيلا باللحم المفروم وجبنة فيتا بالثوم ..

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف… طرية وطعمها زي المحلات

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف
طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن بدون ما تنشف

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد