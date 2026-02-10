مع دخول شهر رمضان.. كم سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026؟

مع دخول شهر رمضان المبارك، يتساءل الجميع عن أسعار الدواجن واللحوم البيضاء، باعتبارها من السلع الأساسية على مائدة الإفطار.

وتشهد الأسواق حالة من الحراك السعري الملحوظ، حيث يظهر تفاوت واضح بين أسعار التنفيذ في المزارع والسعر النهائي للمستهلك، نتيجة تكاليف النقل وهوامش ربح التجزئة المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم بالمزارع والأسواق

الفراخ البيضاء: التنفيذ 90 - 91 جنيهًا، للمستهلك 100 - 105 جنيهات.

الفراخ الساسو (الحمراء): التنفيذ 105 - 106 جنيهات، للمستهلك 115 - 120 جنيهًا.

الفراخ البلدي: التنفيذ 120 جنيهًا، للمستهلك 130 - 135 جنيهًا.

الفراخ الأمهات: التنفيذ 67 جنيهًا، للمستهلك 72 - 77 جنيهًا.

وتعمل الشركة القابضة الغذائية على ضخ آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة بسعر 100 جنيه لتوفير احتياجات السوق.

أسعار مشتقات الدواجن (الأجزاء والقطعيات)

البانيه: 220 - 250 جنيهًا للكيلو.

الدبابيس: حوالي 100 جنيه للكيلو.

الأوراك: 100 - 120 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص: 90 - 110 جنيهات للكيلو.

الأجنحة: 50 - 55 جنيهًا للكيلو.

سوق الكتاكيت وأسعارها

كتكوت أبيض (شركات): 25 - 37 جنيهًا.

كتكوت أبيض (قطعان): 20 - 20.5 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 8 - 9 جنيهات.

أسعار البط والرومي

البط البلدي: 120 جنيهًا للكيلو.

البط المسكوفي: 85 جنيهًا.

البط البغالي: 80 جنيهًا.

البط الفرنساوي: 65 جنيهًا.

الرومي (أبيض وأسمر): 115 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأرانب والحمام

الأرانب: 140 - 180 جنيهًا للكيلو.

الحمام: 170 - 200 جنيه للزوج.

تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا

كشف نشأت حمدي، الصحفي المتخصص في أخبار وزارة التموين، تفاصيل افتتاح معارض أهلا رمضان، موضحًا أنها تتيح السلع الأساسية بأسعار مخفضة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين قدمت عروض إضافية للمواطنين أن يكون الياميش وقمر الدين والبلح والفول السوداني كنقاط الخبز.



وأكد أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، موضحًا أن قمر الدين بـ 70 جنيهًا واللوز بـ 70 جنيهًا والمشروبات الرمضانية مثل الكركديه بـ 70 جنيهًا، والكميات حسب احتياج المواطنين ولا تفرض عليه أوزان معينة.



وأوضح أن سعر الزيت والسكر هو نفس الأسعار في السلع التموينية العادية، موضحًا أنه تم تخفيض أسعار الفراخ المجمدة 20 جنيهًا في الكيلو.