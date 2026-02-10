قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار السكر ما بين الزيادة والاستقرار.. هل ستشهد ارتفاعا حقيقيا؟

السكر
السكر
محمد البدوي

أثار الحديث عن إعادة فتح باب تصدير السكر تساؤلات وقلقًا لدى المواطنين بشأن احتمالية تأثر الأسعار في السوق المحلية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة. 

 

توضيح الصورة الكاملة

وفي هذا الإطار، حرصت الحكومة على توضيح الصورة الكاملة للرأي العام، مؤكدة أن ملف السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، يخضع لرقابة دقيقة ومتابعة مستمرة من الجهات المختصة. 

 

دعم الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين

وتأتي هذه التطمينات في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات المواطنين، دون السماح بحدوث أي نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

من جانبه؛ أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على طمأنة المواطنين بشأن ملف السكر، مشددًا على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتابع هذا الملف بشكل كامل ودقيق.

 

تصدير أو استيراد السكر 

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن جميع قرارات تصدير أو استيراد السكر تتم وفق حسابات مدروسة تراعي بالأساس احتياجات السوق المحلية، بما يضمن استقرار المعروض والحفاظ على الأسعار المناسبة.

 

الموافقات الخاصة بعمليات التصدير

وقال إن وزارة التموين تمنح الموافقات الخاصة بعمليات التصدير في ضوء تقييم مستمر لأوضاع السوق، وبما لا يؤثر سلبًا على توافر السكر للمواطنين أو يسبب أي ضغوط سعرية.

 

دعم صناعة السكر الوطنية

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد، خلال اجتماع الحكومة، على أهمية دعم صناعة السكر الوطنية والعمل على إزالة أي معوقات تواجهها، مع تحقيق التوازن المطلوب بين تشجيع الإنتاج والحفاظ على استقرار السوق.

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لن تسمح باتخاذ أي إجراءات من شأنها الإضرار بالسوق المحلية، وأن ملف السكر يخضع لرقابة مشددة لضمان توافره بالكميات والأسعار المناسبة.

السكر تصدير السكر صناعة السكر سعر السكر سعر السكر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

جوهر نبيل

من هو جوهر نبيل المرشح لتولي حقيبة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد؟

حكومة مدبولي

7 حقائب الأطول ليس بينها النقل .. هؤلاء الوزراء الأكثر استمرارا في حكومات مدبولي الثلاث

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2026 لطلاب المدارس .. قرارات رسمية

ترشيحاتنا

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

رئيس مياه الشرب بالغربية يناقش الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم

المجني عليه

حجز للحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قـ.اتل صديقه بطوبة في الإسماعيلية لـ31 مارس

محافظ بني سويف

غنيم يتفقد سير العمل في حملة التبرع بالدم بديوان عام محافظة بني سويف

بالصور

أحمد السقا يزور لوكشين مسلسل مناعة.. صور

مسلسل مناعة
مسلسل مناعة
مسلسل مناعة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين.. حلول منزلية فعالة بمكونات بسيطة

وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين
وصفات طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين

محافظ الشرقية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز كفر صقر وعددا من شوارع المدينة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد
وصفات طبيعية لتخلص من التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد