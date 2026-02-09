أطمئن المواطنين.. رسالة عاجلة من متحدث الوزراء بشأن السكر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في معرض تعليقه على القلق من فتح باب تصدير السكر مجددًا واحتمالية تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، مؤكدًا أن ملف السكر يقع تحت إشراف وزارة التموين. وهو ما تم التأكيد عليه في اجتماع اليوم، حيث تراعي الوزارة وتراقب أوضاع السوق المحلي سواء في عمليات التصدير للخارج أو في عمليات الاستيراد، وذلك للحفاظ على السعر المناسب.



وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة النهار، قائلًا: "وزارة التموين تتابع الأمر وتمنح الموافقات لعمليات التصدير بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي وبما لا يؤثر عليه.

واصل المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان : رئيس الوزراء أكد على أهمية الحرص على صناعة السكر، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهها، وتحقيق التوازن في السوق.

وشدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن عمليات تصدير أو استيراد السكر تتم على أساس حسابات دقيقة تراعي وضع السوق المحلي.