زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

نعرض لكم طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس من خلال خطوات الشيف نورا السادات.



سمك فيليه

لمقادير

● سمك فيليه

● ليمون

● بقدونس

● فلفل أحمر حلو مفروم

● ثوم

● زيت زيتون

● ملح

● كمون

● فلفل

● بابريكا

● طماطم مكعبات صغيرة

● بصل مكعبات صغيرة

● شبت

● بطاطس مسلوقة مهروسة

● زبدة

● كريمة

طريقة عمل سمك فيليه

تتبل قطع السمك بالثوم والكمون وعصير اللليمون والتوابل والملح والفلفل.

تشوح في إناء على النار مع الزبدة والزيت.

يضاف البصل والفلفل والطماطم والشبت ويقلب كل الخليط.

تخلط البطاطس المهروسة مع الثوم المفروم والزبدة في إناء على النار.

تضاف البابريكا والملح والفلفل والبقدونس.

يقدم خليط السمك مع خليط البطاطس.