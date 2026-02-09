انخفاض البانيه.. الفراخ بكام انهاردة الأثنين 9 فبراير؟

يتابع المواطنون أسعار الفراخ اليوم بعد موجة الارتفاع المفاجئة التي شهدتها أسواق الدواجن خلال الأيام الأخيرة، وارتفاع أسعار الدواجن في مصر قبل موعد شهر رمضان 2026 في فبراير الجاري، حيث يشكو الجميع يومياً من أزمة الدواجن وأسعارها حيث تخطى سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر الـ 100 جنيه.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 9 فبراير2026 بحسب بورصة الدواجن وفي الأسواق بعد انخفاض اسعار الفراخ البيضاء اليوم ..

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 85 جنيهًا،فيما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال بيع الدواجن إلى نحو 95 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين ما بين 200 إلى 220 جنيهات للكيلو داخل محال بيع الدواجن، متأثرًا بانخفاض أسعار الفراخ البيضاء.

سعر الفراخ الساسو

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 112 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل المحال التجارية والأسواق ما بين 120 إلى 122 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي

سجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق نحو 130 جنيهًا للكيلو

سعر الديك الرومي اليوم

سجل سعر الكيلو نحو 190 جنيهًا، ويتراوح وزن الديك الرومي ما بين 7 و12 كيلو جرامًا، وبلغ سعر الديك الرومي وزن 7 كيلو نحو 1330 جنيهًا، بينما سجل وزن 10 كيلو نحو 1900 جنيه، في حين وصل سعر كيلو الرومي الخالي من العظم إلى 400 جنيه.

أسعار البيض اليوم في المزارع

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا، وسجل البيض البلدي نحو 130 جنيهًا للكرتونة

سبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

أكد ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن العرض والطلب وراء ارتفاع أسعار الدواجن خاصة قبل موسم رمضان، مشيرا إلى أنه نعمل على الوصول لسعر عادل للمواطنين، وتقيق هامش ربح للتجار، خاصة أن الدواجن يتم بيعها يوم بيوم على حسب سعرها.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إنه خلال احتفالات الاقباط بعد 7 يناير ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10% وبعدها انخفضت ولكنها عاودت إلى الرتفاع قبل إنطلاق موسم رمضان، خاصة أن الإستهلاك يزيد في رمضان بنسبة من 30 إلى 35%.

وتابع نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن انتاجنا من الدواجن أكثر من العام الماضي بننسبة 20%، معلقا “لا داعي من المواطنين تخزين الدواجن بشكل كبير، لأنه يؤثر على الأسعار”.