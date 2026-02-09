قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إيقاف عن العمل.. رد فعل جديد من دنيا الألفي بعد فيديو التراشق بالألفاظ
وزير الخارجية الروسي: لن نسمح بنشر أسلحة تهددنا في أوكرانيا
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تفاصيل إقامة مهرجان عالمي للحرف التراثية
الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة أخوية
صفقة المصالح الكبرى.. هآرتس: قمة نتنياهو - ترامب ترسم ملامح الحكم الجديد في غزة
تشريح جثة صاحب معرض سيارات فيصل وطلب تحريات البحث الجنائي
الوادي الجديد تشدد الحظر التام والنهائي لتقديم الشيشة داخل الكافيهات
وزير الخارجية: العلاقات بين مصر وأمريكا ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط
الزراعة: توطين صناعة التقاوي في مصر لتقليل الاستيراد ودعم الصادرات
مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 9 فبراير 2026| فيديو
ليس مجرد مظهر.. ماذا قالت حلا شيحة عن ارتداء الحجاب في فيديو جديد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

انخفاض البانيه.. الفراخ بكام انهاردة الأثنين 9 فبراير؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

يتابع المواطنون أسعار الفراخ اليوم بعد موجة الارتفاع المفاجئة التي شهدتها أسواق الدواجن خلال الأيام الأخيرة، وارتفاع أسعار الدواجن في مصر قبل موعد شهر رمضان 2026 في فبراير الجاري، حيث يشكو الجميع يومياً من أزمة الدواجن وأسعارها حيث تخطى سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر الـ 100 جنيه. 

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الفراخ اليوم الأثنين 9 فبراير2026 بحسب بورصة الدواجن وفي الأسواق بعد انخفاض اسعار الفراخ البيضاء اليوم  .. 

الغرف التجارية: تراجع أسعار الدواجن والبيض في المزرعة | موقع هدف

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو 85 جنيهًا،فيما وصل سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق ومحال بيع الدواجن إلى نحو 95 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو البانيه اليوم 

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين ما بين 200 إلى 220  جنيهات للكيلو داخل محال بيع الدواجن، متأثرًا بانخفاض أسعار الفراخ البيضاء.

سعر الفراخ الساسو 

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 112 جنيهًا، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك داخل المحال التجارية والأسواق ما بين 120 إلى 122 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ البلدي

سجل سعر الكيلو في المزرعة وبورصة الدواجن نحو 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع للمستهلك داخل الأسواق نحو 130 جنيهًا للكيلو

سعر الديك الرومي اليوم 

سجل سعر الكيلو نحو 190 جنيهًا، ويتراوح وزن الديك الرومي ما بين 7 و12 كيلو جرامًا، وبلغ سعر الديك الرومي وزن 7 كيلو نحو 1330 جنيهًا، بينما سجل وزن 10 كيلو نحو 1900 جنيه، في حين وصل سعر كيلو الرومي الخالي من العظم إلى 400 جنيه.

 

أسعار البيض اليوم في المزارع 

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 120 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 125 جنيهًا، وسجل البيض البلدي نحو 130 جنيهًا للكرتونة

 

سبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

أكد ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن العرض والطلب وراء ارتفاع أسعار الدواجن خاصة قبل موسم رمضان، مشيرا إلى أنه نعمل على الوصول لسعر عادل للمواطنين، وتقيق هامش ربح للتجار، خاصة أن الدواجن يتم بيعها يوم بيوم على حسب سعرها.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”،  إنه خلال احتفالات الاقباط بعد 7 يناير ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10% وبعدها انخفضت ولكنها عاودت إلى الرتفاع قبل إنطلاق موسم رمضان، خاصة أن الإستهلاك يزيد في رمضان بنسبة من 30 إلى 35%.

وتابع نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، أن انتاجنا من الدواجن أكثر من العام الماضي بننسبة 20%، معلقا “لا داعي من المواطنين تخزين الدواجن بشكل كبير، لأنه يؤثر على الأسعار”. 

اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ اليوم سعر البانيه اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم سعر الفراخ البلدي اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

كيفية استخراج رخصة قيادة لأول مرة في 2026

الإيجار القديم

برلمانية عن الإيجار القديم: الهم أصبح أكبر بعد إقرار القانون

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

كباكا

اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة

تريزيجيه

غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي

اشرف داري

2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

طبيب مستشفى الباجور

شقيقة طبيب باجور: ما حدث اعتداء على طبيب أثناء أداء عمله ولن نتنازل عن حقه

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يناقش اليوم: فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام "رؤية فقهية"

ملتقى الجامع الأزهر يناقش فقه المعاملات.. البيوع المنهي عنها في الإسلام

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد أفضل أدعية النبي ليلا للوقاية من كل سوء

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة

بالصور

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

بمقصورة رانج روفر.. شاهد سيارة هوندا الرياضية الجديدة

هوندا
هوندا
هوندا

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

تصريحات محمد شاهين

زعلت كتير جدا.. محمد شاهين يكشف كواليس رحلته الصعبة في التمثيل وأسرار نجاحه

مرض نادر

شعرت بحموضة وأصابها سعال… طبيبة تكتشف إصابة بمرض نادر غير مرئي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد