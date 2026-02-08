حرام على التجار.. ياسمين عز: الناس متفاجأة بارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن “الناس كلها متفاجئة بأرتفاع أسعار الدواجن، معلقة ”ارتفعت أسعار الدواجن والبانية من 30 جنيه إلى 50 جنيه".

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه "حرام على التجار والمتسبب في الزيادة

البانية وصل سعره من 180 إلى 230 جنيه والدواجن ارتفع أسعارها واقتربت من 100 جنيه للكيلو ".

وتابعت مقدمة برنامج كلام الناس"، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل ضبط الأسعار وضبط حركة السوق قبل موسم رمضان، وتم الإتفاق على إستيراد الدواجن المجمدة لضبط الأسعار".