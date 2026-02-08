أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته

قال الإعلامي أحمد موسى إن التعديل الوزاري المرتقب هو “أمر طبيعي يعكس سنة الحياة”، مشددًا على أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا أبديًا، وإنما مرتبطًا بإنهاء المهام المكلف بها.

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: «الوزراء اللي خلصوا مهمتهم؛ نقولهم متشكرين، ودي سنة الحياة»، موضحًا أن كل تغيير يهدف إلى تطوير الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

مصالح المواطنين

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يراعي مصالح المواطنين في كل خطواته، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا، وتحتاج لإدارة حكيمة لتجاوزها.

وأشار إلى أن الدولة نجت من أزمات 2011 بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة.

وأشار موسى إلى أن الرئيس السيسي قائد متابع لكل التفاصيل، ويعمل على مدار الساعة بصمت وحرص، مؤكدًا أن كل تحركاته تراعي أمن واستقرار مصر وشعبها، ولا تخضع للقرارات الانفعالية.

الأسلوب القيادي المتوازن

وشدد الإعلامي على أن هذا الأسلوب القيادي المتوازن؛ هو الضمانة لاستمرار استقرار الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين في جميع المجالات.