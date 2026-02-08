أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل بصمت على مدار الساعة مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديل الوزاري المرتقب في مصر يُعد خطوة طبيعية ضمن دورة الحياة السياسية، مشددًا على أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا أو مطلقًا، وإنما مرتبط بإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة.

وقال موسى إن الحكومة تعمل دائمًا على تطوير الأداء وتحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أن أي تغيير في المناصب يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: «الوزراء الذين أتموا مهامهم نود أن نشكرهم، ودي سنة الحياة»، موضحًا أن التعديلات تعكس سلسلة طبيعية من الخطوات الرشيدة داخل الدولة.

وشدد موسى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن في قلب كل قرار وكل خطوة، ويولي اهتمامًا بالغًا بالملفات الحيوية لضمان استقرار الدولة وأمن الشعب، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة تتطلب إدارة ناجحة وحكيمة.

وأشار موسى إلى أن الدولة نجت من أزمات 2011 بفضل القيادة الحكيمة للرئيس والمتابعة الدقيقة لكل الملفات، مضيفًا أن الرئيس السيسي يعمل بصمت وعلى مدار الساعة، مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل، بعيدًا عن أي تصرفات انفعالية، لضمان اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق استقرار البلاد.

كما أكد موسى أن الأسلوب القيادي المتوازن للرئيس السيسي هو الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة، والحفاظ على مصالح المواطنين في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الأمن الداخلي والخارجي، موضحًا أن هذه الرؤية القيادية تعكس حرص القيادة على توفير حياة مستقرة وكريمة للمواطن المصري.