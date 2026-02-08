قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
أحمد موسى: الرئيس السيسي يعمل بصمت على مدار الساعة مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديل الوزاري المرتقب في مصر يُعد خطوة طبيعية ضمن دورة الحياة السياسية، مشددًا على أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا أو مطلقًا، وإنما مرتبط بإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة.

وقال موسى إن الحكومة تعمل دائمًا على تطوير الأداء وتحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أن أي تغيير في المناصب يهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف: «الوزراء الذين أتموا مهامهم نود أن نشكرهم، ودي سنة الحياة»، موضحًا أن التعديلات تعكس سلسلة طبيعية من الخطوات الرشيدة داخل الدولة.

وشدد موسى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن في قلب كل قرار وكل خطوة، ويولي اهتمامًا بالغًا بالملفات الحيوية لضمان استقرار الدولة وأمن الشعب، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة تتطلب إدارة ناجحة وحكيمة.

وأشار موسى إلى أن الدولة نجت من أزمات 2011 بفضل القيادة الحكيمة للرئيس والمتابعة الدقيقة لكل الملفات، مضيفًا أن الرئيس السيسي يعمل بصمت وعلى مدار الساعة، مع متابعة دقيقة لكل التفاصيل، بعيدًا عن أي تصرفات انفعالية، لضمان اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق استقرار البلاد.

كما أكد موسى أن الأسلوب القيادي المتوازن للرئيس السيسي هو الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة، والحفاظ على مصالح المواطنين في جميع المجالات، من الاقتصاد إلى الأمن الداخلي والخارجي، موضحًا أن هذه الرؤية القيادية تعكس حرص القيادة على توفير حياة مستقرة وكريمة للمواطن المصري.

