بعد غياب سنين.. رئيس زهور بورسعيد يُداهِم أرض الشادوف| شاهد

ترأس اللواء ايمن قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد حملة مفاجئة مكبرة علي أرض الشادوف بعد تواجد عدد من الأبقار في الشوارع ، وورود شكاوى من المواطنين ، رغم شن العديد من الحملات لمصادرتها والتنبيه على أصحابها بعدم مخالفة التنبيهات .

جاءت الحملات بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وقيادة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ،واستجابة لشكاوى المواطنين بمنع انتشار الأبقار والدواب والماشية في شوارع المحافظة والاحياء.

حملة مفاجئة لرئيس زهور بورسعيد يزيل خلالها عدد من العشش لمنع انتشار الابقار المتجولة

وأسفرت الحملة المفاجئة عن ازالة عدد من العشش الموجودة بأرض الشادوف ، وانذار شديد اللهجة مع أصحاب الأبقار انه في حالة خروج اي دابة في الشوارع سيتم إزالة باقي العشش ، ومصادرة الابقار والدواب وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

ومن جانبه أكد رئيس حي الزهور علي مواصلة الحملات علي مدار اليوم وفي مختلف الاوقات لمنع انتشار الأبقار والعجول والدواب الضالة في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

و أشار اللواء أيمن صبحي الى استمرار الحملات بالنهار والليل حتي يتم الانتهاء من هذه الظاهرة في شوارع الحي والقضاء عليها تماماً ، حفاظاً علي بيئة امنة وصحية ومظهر حضاري للشوارع والمناطق السكنية.

وشدد رئيس حي الزهور علي أصحاب الأبقار بعدم خروج اي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف ،والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وأكد رئيس حي الزهور ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

ويهيب رئيس حي الزهور بأصحاب الأبقار والماشية أنه لن يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .