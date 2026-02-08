بورسعيد .. بدء أعمال تطوير قطاع منطقة على بن أبي طالب الثاني بحى الزهور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة القطاع الثاني لمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى الخدمات.

يأتي التطوير تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بشأن المتابعة المستمرة لأعمال تطوير المناطق السكنية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل أعمال التطوير بالقطاع الثاني أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، تطوير الإنارة وتركيب أعمدة ديكورية، تنفيذ أعمال اللاند سكيب والتجميل على أعلى مستوى، إلى جانب رفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء منطقه بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد علي استمرار أعمال التطوير بالمناطق السكنية يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، والتوازي في تنفيذ الأعمال بالمناطق المختلفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمدينة.