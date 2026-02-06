قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد زوار بورسعيد ومواطنيها على الحدائق وأسواق الأوتليت والأسماك .. صور

جبال الملح ببورفؤاد تخطف الأنظار.. وتزايد الإقبال على رحلات اليوم الواحد
جبال الملح ببورفؤاد تخطف الأنظار.. وتزايد الإقبال على رحلات اليوم الواحد
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، توافد الآلاف من الزوار من مختلف محافظات الجمهورية ضمن رحلات اليوم الواحد، والتي أصبحت من أبرز الأنشطة السياحية والترفيهية التي تجذب الأسر والشباب خلال عطلات نهاية الأسبوع، لما تتميز به المحافظة من تنوع في المقاصد السياحية وتطوير مستمر للمرافق والخدمات

واستهل الزائرون جولاتهم بركوب المعديات التي تربط بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، حيث حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية. 

وشملت جولاتهم زيارة عدد من أهم معالم المدينة، منها: المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مرورًا بشوارع المدينة المزينة بالمسطحات الخضراء

جبال الملح ببورفؤاد تخطف الأنظار.. وتزايد الإقبال على رحلات اليوم الواحد

واتجهت الرحلات إلى "جبال الملح" بشركة النصر للملاحات، والتي باتت من أشهر المزارات بمحافظة بورسعيد، حيث استمتع الزوار بالأجواء الفريدة وتسابقوا لالتقاط الصور التي تحاكي مشاهد جبال الثلج، مما جعل المنطقة وجهة مميزة لعشاق التصوير والطبيعة

وشهدت حدائق المسلة وفريال إقبالًا كبيرًا من الأسر والزوار للاستمتاع بالمساحات الخضراء والأجواء الهادئة، والتقاط الصور أمام حمام السلام بميدان الشهداء ومع المعالم التاريخية بحديقة فريال، وذلك في ظل اهتمام المحافظة بتطوير المناطق الترفيهية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمتنزهين

كما شهدت الأسواق التجارية بالمحافظة، خاصة سوق الأوتليت وسوق الأسماك، حركة نشطة وسط إقبال كبير من الزوار على شراء المنتجات المحلية والماركات العالمية، في ظل ما تتمتع به الأسواق من تنوع وجودة جعلتها من أهم مقاصد المتسوقين

يذكر أن رحلات اليوم الواحد إلى بورسعيد وبورفؤاد تشهد إقبالًا متزايدًا أسبوعيًا، نظرًا لتنوع المقاصد التاريخية والترفيهية والسياحية، حيث تعمل المحافظة على توفير كل سبل الراحة للزوار وتعزيز مستوى الخدمات، بما يرسخ مكانتها كأحد أهم المدن الجاذبة للسياحة الداخلية في مصر

بورسعيد سوق السمك سوق الأوت ليت جبال الملح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. رددها بعد صلاة المغرب واغتنم ثوابها

قوافل دار الإفتاء الدعوية

قوافل دار الإفتاء بشمال سيناء.. أمناء الفتوى يؤكدون ضرورة الدعوة لله بالحكمة

لا يجلبان ما حُجب

لا يجلبان ما حُجب.. خطيب المسجد الحرام: من حقق اليقين رضي بتدبيره

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد