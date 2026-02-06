توافد زوار بورسعيد ومواطنيها على الحدائق وأسواق الأوتليت والأسماك .. صور

شهدت محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، توافد الآلاف من الزوار من مختلف محافظات الجمهورية ضمن رحلات اليوم الواحد، والتي أصبحت من أبرز الأنشطة السياحية والترفيهية التي تجذب الأسر والشباب خلال عطلات نهاية الأسبوع، لما تتميز به المحافظة من تنوع في المقاصد السياحية وتطوير مستمر للمرافق والخدمات

واستهل الزائرون جولاتهم بركوب المعديات التي تربط بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد، حيث حرص الكثيرون على التقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية.

وشملت جولاتهم زيارة عدد من أهم معالم المدينة، منها: المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مرورًا بشوارع المدينة المزينة بالمسطحات الخضراء

جبال الملح ببورفؤاد تخطف الأنظار.. وتزايد الإقبال على رحلات اليوم الواحد

واتجهت الرحلات إلى "جبال الملح" بشركة النصر للملاحات، والتي باتت من أشهر المزارات بمحافظة بورسعيد، حيث استمتع الزوار بالأجواء الفريدة وتسابقوا لالتقاط الصور التي تحاكي مشاهد جبال الثلج، مما جعل المنطقة وجهة مميزة لعشاق التصوير والطبيعة

وشهدت حدائق المسلة وفريال إقبالًا كبيرًا من الأسر والزوار للاستمتاع بالمساحات الخضراء والأجواء الهادئة، والتقاط الصور أمام حمام السلام بميدان الشهداء ومع المعالم التاريخية بحديقة فريال، وذلك في ظل اهتمام المحافظة بتطوير المناطق الترفيهية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للمتنزهين

كما شهدت الأسواق التجارية بالمحافظة، خاصة سوق الأوتليت وسوق الأسماك، حركة نشطة وسط إقبال كبير من الزوار على شراء المنتجات المحلية والماركات العالمية، في ظل ما تتمتع به الأسواق من تنوع وجودة جعلتها من أهم مقاصد المتسوقين

يذكر أن رحلات اليوم الواحد إلى بورسعيد وبورفؤاد تشهد إقبالًا متزايدًا أسبوعيًا، نظرًا لتنوع المقاصد التاريخية والترفيهية والسياحية، حيث تعمل المحافظة على توفير كل سبل الراحة للزوار وتعزيز مستوى الخدمات، بما يرسخ مكانتها كأحد أهم المدن الجاذبة للسياحة الداخلية في مصر