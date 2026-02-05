لنشر الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة وحمايتهم.. محافظ بورسعيد يطالب بسرعة تنفيذ حملة توعوية

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماع اللجنة العليا للطفولة بمحافظة بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بحماية الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي في مراحل التعليم المبكر، وذلك في إطار حرص المحافظة على بناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات المختلفة

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، و عبد العال عبد الباري السكرتير المساعد إلى جانب عدد من مديري المديريات، وممثلي الجهات المعنية بشؤون الطفولة.

محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة تكثيف حملات التوعية للأطفال بالمحافظة

وخلال الاجتماع، استعرض المتحدث باسم اللجنة العليا للطفولة جدول الأعمال والمحاور المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة، حيث أكد السيد المحافظ على ضرورة تشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، وتنظيم دوريات متابعة مستمرة للمدارس، مشددًا على أن نشر التوعية يمثل أولوية قصوى، خاصة في مراحل التعليم المبكر.

كما وجه محافظ بورسعيد بأهمية تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للمعلمين مع، لتعريفهم بأساليب التعامل السليم مع الأطفال في مراحلهم الأولى من التعليم، إلى جانب توعيتهم بمخاطر التحرش وسبل الوقاية منه، مع التأكيد على وجود رقابة دقيقة من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين التربويين، لضمان توصيل المعلومات الصحيحة للأطفال دون أي خلط أو تشويش.

وفي السياق ذاته، طالب محافظ بورسعيد بتنفيذ حملة توعوية ممنهجة داخل دور العبادة، من خلال الخطب والدروس الدينية، لنشر الوعي المجتمعي بقضايا الطفولة وحمايتهم من المخاطر المختلفة

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم التنسيق مع الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، لتنظيم ندوات موسعة داخل الجامعة، بمشاركة عدد من الجهات المختلفة، بهدف تبادل الآراء وفتح حوار مجتمعي حول آليات ووسائل مبتكرة لنشر الوعي بين أوساط الجيل الجديد

وشدد محافظ بورسعيد في ختام الاجتماع على أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية، واستمرار المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن تحقيق بيئة آمنة وصحية للأطفال داخل محافظة بورسعيد