تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، سير العمل في مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة بعد أكثر من عشرين عامًا.

رافق المحافظ خلال الجولة سمر الموافي، رئيس حي الشرق، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد معدلات التنفيذ وأعمال التطوير التي جرت بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم تطوير المرحلة الأولى، وشملت تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري، إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، فضلًا عن ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعكس المظهر الجمالي للواجهة البحرية، و شملت المرحلة الأولى من المشروع المسافة الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم.

وظهر الكورنيش في صورة حضارية جديدة تجمع بين التصميم العصري والإضاءة الحديثة، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الجمالي وإعادة إحياء الواجهة البحرية لمدينة بورسعيد.

حبشي يتفقد سير العمل في تطوير كورنيش بورسعيد السياحي

ووجه المحافظ بالإسراع في معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع تطوير الكورنيش، حيث تشمل خطة التطوير أيضا إنشاء مسارات مخصصة للجري، ومناطق ترفيهية، وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء، وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة، وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين، مشددًا على المتابعة المستمرة لجميع الأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.