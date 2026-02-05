الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو

أعربت وزارة الخارجية الصينية اليوم (الخميس) عن أسفها إزاء عدم التوصل لاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تجديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

ودعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى استئناف الحوار مع موسكو بشأن الاستقرار الاستراتيجي، مُحذّرة من أن انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو سيكون له تأثير سلبي على منظومة نزع السلاح النووي والاستقرار العالمي.

وشدّدت الخارجية الصينية، على أنه لا نية لدى بكين للدخول في سباق التسلح النووي، موضحة أن القوة النووية الصينية ليست بنفس مستوى القوة النووية الأمريكية، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

وأكدت بكين معارضتها الشديدة إقدام أي دولة على تشكيل مجموعات صغيرة تهدف لعرقلة النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، مساء أمس (الأربعاء)، إن أطراف معاهدة "ستارت" الروسية الأمريكية بشأن خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لم تعد ملزمة بالتزامات الاتفاقية، مؤكدة تمتعها بـ"حرية مطلقة" في اختيار خطواتها اللاحقة.