CIB يمول شركة السويدي إليكتريك لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة

في إطار دوره الريادي لدعم المشروعات الاستراتيجية وتعزيز التمويل المستدام، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن تمويل شركة السويدي إليكتريك لأنظمة مشروعات الطاقة – ذ.م.م لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في المجر، والذي يُعد أكبر مشروع من نوعه في البلاد منذ عقود.

ويُنفذ المشروع من خلال تحالف يضم كلًا من السويدي إليكتريك، وشركة ستاتس كيبريا (Status KPRIA Zrt.)، وشركة ويست هنجاريا باو (West Hungária Bau Kft – WHB)، وذلك بعد إسناد المشروع من قبل شركة إم في إم ماترا إنيرجيا (MVM Matra Energia Zrt.)، التابعة لـ الشركة المجرية القابضة للكهرباء (MVM).

ويمثل هذا المشروع أول استثمار كبير لشركة السويدي إليكتريك في أوروبا، ومحطة محورية في استراتيجية توسعها العالمي، كما يُعد أكبر محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في المجر منذ عقود، وأول محطة في البلاد جاهزة لاستخدام وقود الهيدروجين، حيث يمكنها دمج ما يصل إلى 30% من الهيدروجين ضمن مزيج الوقود، بما يدعم التحول إلى الطاقة النظيفة ويعزز أمن الطاقة الأوروبي.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة ما بين 500 و650 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل التجاري في عام 2028، وذلك بعد انطلاق أعمال الإنشاء رسميًا والتي تمت مع مراسم وضع حجر الأساس في سبتمبر 2025.

وتُقدَّر التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع بنحو 700 مليون يورو (760 مليون دولار)، حيث يتولى البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) دور الممول الوحيد لشركة السويدي إليكتريك ضمن هذا المشروع، من خلال إصدار تسهيلات ائتمانية بقيمة تقارب 58 مليون يورو (نحو 62.9 مليون دولار)، في خطوة تعكس قوة المركز المالي للبنك وخبرته في هيكلة وتمويل المشروعات الكبرى العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، صرح الاستاذ عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB):«يأتي دعمنا لهذا المشروع كأحد النماذج الواضحة على التزامنا بتعزيز التعاون المستمر ودعم شراكتنا المستمرة لشركة السويدي اليكتريك و العمل علي التمويل المستدام وتشجيع الاستثمارات المسؤولة، خاصة المشروعات التي تتماشى مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. نحن لا نمول مشروعات فقط، بل نشارك في بناء مستقبل أكثر استدامة، وندعم شركاءنا في تنفيذ مشروعات ذات قيمة اقتصادية وبيئية طويلة الأجل.»

وأضاف الجنايني أن هذه الشراكة تعكس توجه البنك التجاري الدولي نحو دعم الشركات المصرية الرائدة في توسعاتها الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ مكانة البنك كشريك مصرفي موثوق في تمويل مشروعات التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبة صرح المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك: “يمثل هذا المشروع محطة فارقة في مسيرة توسع السويدي إليكتريك عالميًا، بما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات طاقة كبرى وفق أعلى المعايير الدولية. إن مشاركتنا في تنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في المجر، والمجهزة لاستخدام وقود الهيدروجين، تؤكد التزامنا بتقديم حلول طاقة متقدمة ومستدامة تدعم أمن الطاقة وتسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون.”

وأضاف السويدي: «نعتز بشراكتنا مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، الذي لعب دورًا محوريًا في هيكلة هذا التمويل، في نموذج يعكس قوة المؤسسات المالية المصرية وقدرتها على دعم توسعات الشركات الوطنية خارج الحدود. هذا التعاون يمثل نموذجًا متكاملًا بين الصناعة والقطاع المصرفي لدفع استثمارات استراتيجية طويلة الأجل ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام".

ومع هذا التوسع، يواصل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) تعزيز دوره في السوق العالمية، وتوسيع نطاق حضوره الدولي، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال التمويل المستدام والتنمية المستدامة.