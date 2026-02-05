وزير الخارجية الصيني: نعارض تدخل القوى الخارجية غير المبرر في كوبا

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي،اليوم الخميس، إن الصين تدعم كوبا في حماية سيادتها وأمنها الوطني، وتعارض تدخل القوى الخارجية غير المبرر، وترفض أي محاولة لحرمان الشعب الكوبي من حقه في البقاء والتنمية.

جاء ذلك خلال محادثاته فى بكين مع برونو رودريغيز باريلا، المبعوث الخاص لحزب وحكومة كوبا وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي ووزير خارجية كوبا، وفقا لما نقلته وكالةالأنباء الصينية "شينخوا".

وقال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الوضع في أمريكا اللاتينية يشهد في الوقت الحاضر تغيرات معقدة وعميقة، مشيرا إلى أن التمسك بالنزاهة والعدالة لطالما كان مبدأ ثابتا للسياسة الخارجية للصين.