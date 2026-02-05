لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل

في إطار حرص كلية الطب بجامعة الزقازيق على تعزيز التواصل مع خريجيها والاستفادة من خبراتهم المتراكمة، وجّه الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، دعوة مفتوحة إلى جميع المتميزين من خريجي الكلية وعقولها البارزة داخل مصر وخارجها.

وتهدف هذه المبادرة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم الكفاءات الطبية والعلمية من أبناء الكلية، بما يسهم في توطيد أواصر التواصل، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف التخصصات الطبية والعلمية، ودعم مسيرة التطوير الأكاديمي والطبي بالكلية والمستشفيات الجامعية.

وأكدت إدارة الكلية أن خريجي طب الزقازيق يمثلون قيمة علمية ومهنية كبيرة، وأن التواصل معهم يُعد خطوة مهمة نحو بناء شبكة فعّالة من الخبرات الداعمة للتعليم الطبي والخدمات الصحية.

ودعت الكلية جميع خريجيها المتميزين إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/cSEcU25bWyQEJS1n7

