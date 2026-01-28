مستشفيات جامعة الزقازيق تحتفي بنجوم المستقبل في حفل تكريم مميز لأبناء العاملين | صور

نظّمت مستشفيات جامعة الزقازيق، اليوم، حفلًا لتكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات العامة من أبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وشهد الحفل حضور كل من الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد إبراهيم منسي، مدير عام الشئون العلاجية، والدكتور عبد المطلب، رئيس قسم الأورام، وأحمد يوسف، مدير عام كلية الطب البشري، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

كما شارك في الحفل أعضاء اللجنة النقابية، وهم: الدكتور محمد خليل زكي، رئيس النقابة، وعبد الرحمن عبد النبي دنه، نائب رئيس النقابة، وصفاء إسماعيل، المنسق الإعلامي، وجمال شوقي، الأمين العام، وفكري شاهين، أمين الصندوق، بالإضافة إلى حكمت صالح، ونفيسة عيسى، وأحمد عبد الحي.

وجاء الحفل وسط مشاركة واسعة من أولياء الأمور ولفيف من العاملين بالمستشفيات الجامعية، في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بتفوق الأبناء وحرص المؤسسة على دعمهم وتشجيعهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.

وأكدت إدارة المستشفيات الجامعية أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للطلاب المتفوقين وتحفيزًا لهم على الاستمرار في التفوق العلمي، مشيرة إلى أن دعم أبناء العاملين يُعد جزءًا من رسالتها في تعزيز قيم الاجتهاد والانتماء والتميز. كما أعربت عن تمنياتها للطلاب بدوام التوفيق والنجاح في مستقبلهم الدراسي.