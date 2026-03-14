مهندس يصنع نصف سيارة بمقعد واحد وسعر ضئيل.. صور

شهدت الأوساط المهتمة بتعديل السيارات ابتكارا غريبا قام به المصمم “تايلر فيفر”، المسئول عن التصميم لدى فريق "Whistlindiesel" الشهير؛ حيث قرر إعادة صياغة مفهوم السيارة الصغيرة من خلال شطر سيارة "فورد فيستيفا" القديمة طوليا إلى نصفين.

ولم يكتف المصمم بتقليص حجمها، بل قام بإعادة لحام الأجزاء لتصبح السيارة بنصف عرضها الأصلي تقريبا؛ مما حولها إلى مركبة فريدة تتسع لمقعد واحد فقط في المنتصف.

لتبدو وكأنها سيارة خرجت من أفلام الرسوم المتحركة أو العاب الفيديو.

تاريخ فورد فيستيفا.. سيارة اقتصادية بسيطة بتوقيع مازدا وكيا

تعد "فورد فيستيفا" واحدة من السيارات التي قد ينساها الكثيرون في سجلات شركة فورد؛ حيث تم تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 1986 و1993 كسيارة هاتشباك اقتصادية من الدرجة الأولى.

وبالرغم من حملها شعار فورد، إلا أن تطويرها الفني تم بواسطة شركة "مازدا" اليابانية، وقامت شركة "كيا" الكورية بتصنيعها تحت اسم “برايد”.

وكانت السيارة تهدف في المقام الأول إلى توفير وسيلة تنقل بسيطة ورخيصة الثمن، واشتهرت بمحركها الصغير سعة 1.3 لتر الذي قدم الحد الأدنى من الأداء المطلوب للتنقل داخل المدن.

تحديات الهندسة والمحرك في النسخة "النحيفة" الجديدة

أثار هذا التعديل تساؤلات هندسية عديدة حول كيفية استيعاب المكونات الميكانيكية داخل الهيكل الجديد الذي فقد نصف عرضه؛ حيث يبدو من المستحيل تقنيا وضع محرك الاحتراق الداخلي الأصلي رباعي الأسطوانات في تلك المساحة الضيقة جدا.

وتشير التقارير الأولية والمشاهدات المصورة إلى أن السيارة قد تكون تعمل حاليا بمحرك كهربائي صغير، خاصة مع ملاحظة الهدوء النسبي أثناء حركتها، بالرغم من وجود صور تظهرها وكأنها تتزود بالوقود في إحدى المحطات.

ويظل طول السيارة ثابتا كما هو؛ مما يمنحها مظهرا طويلا ونحيفا يثير الضحك والتعجب لدى كل من يراها على الطريق.