لضبط الأسواق.. حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفين

في إطار خطة متكاملة لتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي لكافة أشكال المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الانضباط في الأسواق تجرى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات جولات تفتيشية على الاسواق ..

المنيا

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات العامة، لضمان سلامة السلع المعروضة وحماية صحة المواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وعدم التهاون في مواجهة أي تجاوزات تمس الصحة العامة أو النظام العام.

وأوضح محافظ المنيا أن الأجهزة التنفيذية تعمل في إطار خطة متكاملة لتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي لكافة أشكال المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويضمن توفير سلع آمنة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبتكليفات اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حيث شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين مغاغة، وهيئة سلامة الغذاء، وإدارة تنظيم الإشغالات، والإدارة العامة لتراخيص المحلات العامة، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحلات، إلى جانب إعدام ربع طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 4 محاضر إعدام.

وفي مجال الإشغالات، تم تحرير 18 محضر إشغال وتعدٍ على حرم الطريق، كما تم تحرير 20 محضرًا لإدارة نشاط بدون ترخيص، فضلًا عن غلق وتشميع أحد المحلات المخالفة بمركز ومدينة مغاغة.

سوهاج

في تحرك حاسم لحماية الدعم ومنع التلاعب بالمواد البترولية، نجحت الأجهزة التموينية بمحافظة سوهاج في توجيه ضربة قوية لمافيا السوق السوداء، بعدما كشفت محاولة كبرى لتجميع كميات ضخمة من الوقود المدعم تمهيدًا لطرحها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تأتي الواقعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لأي محاولات احتكار أو تهريب للمواد الاستراتيجية.

ماذا حدث؟



وبناءً على تلك التوجيهات، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة استهدفت عددًا من محطات الوقود، حيث أسفرت الجهود عن ضبط محطة وقود كبرى بدائرة مركز دار السلام، تبين قيام القائمين عليها بتجميع كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة.

وكشفت المعاينة والتحريات أن الكميات المضبوطة بلغت نحو 63 طنًا من السولار و15 طنًا من بنزين 80، تم حجبها عن التداول الرسمي، في محاولة لخلق عجز مصطنع وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بما يمثل إهدارًا للدعم وإضرارًا بالمواطنين.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.

من جانبه، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية مستمرة في شن حملات مكثفة على مدار الساعة، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع الأساسية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

بني سويف

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بني سويف ،عدة حملات تفتيشية،في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وفي ظل تنسيق دائم بين جميع الجهات المعنية لضمان انضباط الأسواق، ومنع أي تلاعب بالسلع الأساسية أو المدعمة، وحماية حقوق المستهلكين.

وتضمن تقرير جهود مديرية التموين،والذي أعده وكيل الوزارة المهندس محمد عبد الرحمن،الإشارة إلى جهود ونتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 25 أبريل إلى 1مايو الجاري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين، والطب البيطري، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، والدمغة والموازين.

وأسفرت الحملات على المخابز البلدية، تحرير 223مخالفة تنوعت ما بين : إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، عدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، عدم إعطاء بون صرف،توقف عن الإنتاج، وعدم وجود ماكينة صرف ،عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، عدم وجود ميزان معتمد.

وتم تحرير 32مخالفة لبدالين تموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي، 28مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري و3مخالفات في مجال المواد البترولية، 42مخالفة لمنشآت لعدم وجود شهادة صحية سارية، و28مخالفة لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 مخالفات لممارسة أنشطة بدون ترخيص أو سجل تجاري.