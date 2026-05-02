كاديلاك تطلق أقوى نسخة بلاك وينج في تاريخها لـ 26 شخصًا فقط

كشفت شركة كاديلاك الأمريكية الستار عن طرازها الأكثر قوة وحصرية على الإطلاق، وهي سيارة CT5-V Blackwing F1 Collector Series، بالتزامن مع سباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1 لعام 2026.

وتعد هذه النسخة "فائقة الحصرية" احتفاءً بدخول العلامة التجارية العريقة إلى قمة رياضة سباقات السيارات العالمية، حيث تم تطويرها بالتعاون الوثيق مع فورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وأعلنت الشركة أن الإنتاج سيقتصر على 26 وحدة فقط، ما يجعلها واحدة من أندر السيارات في تاريخ كاديلاك الحديث، وقطعة فنية يطمح لامتلاكها هواة جمع السيارات الفاخرة.

محرك جبار بقوة 685 حصانًا وتعديلات تقنية خاصة

تعتمد هذه النسخة الاستثنائية على محرك V8 سعة 6.2 لترات مزود بسوبرتشارجر، وقد تمت إعادة ضبطه وتطويره لإنتاج قوة تصل إلى 685 حصانًا وعزم دوران يبلغ 911 نيوتن متر، وهي زيادة قدرها 17 حصاناً عن الموديل القياسي، مما يجعلها أقوى نسخة بلاك وينج خرجت من خطوط إنتاج كاديلاك حتى الآن.

ولإضفاء طابع كلاسيكي ورياضي بحت، تتوفر السيارة حصريًا بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، مما يؤكد توجه الشركة نحو إرضاء السائقين المحترفين الذين يبحثون عن تجربة قيادة ميكانيكية خالصة بعيدًا عن ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

تتميز النسخة المجمعة بطلاء خارجي فريد يسمى "Midnight Stone Frost"، وهو لون رمادي غير لامع يمنح السيارة مظهرًا هجوميًا وفخمًا في آن واحد، مع لمسات من ألياف الكربون المنتشرة في الهيكل الخارجي لتحسين الأداء الديناميكي الهوائي.

وتشتمل المقصورة الداخلية على تفاصيل مستوحاة من عالم السباقات، بما في ذلك شعارات حصرية مرقمة لكل نسخة من النسخ الـ 26، ومقاعد رياضية مدعمة بألياف الكربون، وعجلة قيادة مخصصة تبرز الهوية الرياضية لهذا الطراز التاريخي الذي يمثل قمة الهندسة الأمريكية في عام 2026.

ويمثل إطلاق CT5-V Blackwing F1 Collector Series خطوة استراتيجية من كاديلاك لترسيخ مكانتها كمنافس شرس في فئة سيارات السيدان الرياضية فائقة الأداء، خاصة مع توجه المنافسين الأوروبيين نحو الكهربة الشاملة.

ومن خلال التمسك بمحركات V8 الكبيرة وناقل الحركة اليدوي في هذا الإصدار المحدود، تبعث كاديلاك برسالة تقدير لجمهورها التقليدي، معلنة في الوقت نفسه عن طموحاتها الكبيرة في عالم الفورمولا 1.

الندرة الشديدة لهذه السيارة تضمن بقاء قيمتها السوقية في ارتفاع مستمر، لتظل رمزاً للقوة الميكانيكية في عصر يتحول بسرعة نحو الطاقة النظيفة.