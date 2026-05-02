إبراهيم عبد الجواد يتغزل فى نجم الأهلي: معرفش بيقعد احتياطي ليه

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بـ حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد تألقه في مباراة القمة أمام الزمالك.

وكتب عبد الجواد عبر حسابه علي فيسبوك “حسين الشحات بأمانة الله أنا معرفش بيقعد احتياطي ليه لأي لاعب في الأهلي طوال الموسم مهما كان مستواه”.

وسجل الثنائي أهداف الأهلي أمام الزمالك في القمة التي انتهت بثلاثية دون، حيث أحرز بن شرقي هدفين وسجل الشحات هدف.

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.