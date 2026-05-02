هل الخميس إجازة؟.. موعد تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد العمال 2026

يتساءل الملايين عن موعد تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد العمال 2026، وذلك لمعرفة أيام الإجازة المقررة، والتي خلالها لن تكون كل بنوك جمهورية مصر العربية، متاحة لتقديم الخدمات أمام الموطنين، لذلك يتم البحث عن تفاصيل إجازة عيد العمال.

موعد تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد العمال 2026

أعلن البنك المركزي المصري، عن موعد تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد العمال 2026، موضحا أنه سيكون 3 أيام متتالية، وذلك ابتداءً من الخميس 7 مايو وحتى يوم السبت الموافق 9 من شهر مايو المقبل.

ويتم التوقف عن استقبال العملاء خلال هذه الفترة، وتُستأنف الأعمال المصرفية بشكل طبيعى صباح الأحد 10 من الشهر ذاته، مع عودة جميع الفروع للعمل وفق المواعيد الرسمية.

التطبيقات البنكية لانجاز خدماتك في الاجازة

ودعا البنك المركزي، العملاء خلال موعد تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد العمال 2026، للاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية التى تتيح تنفيذ العديد من المعاملات دون الحاجة للذهاب إلى البنك، مثل التحويلات المالية، وسداد المدفوعات، ومتابعة الحسابات.

وأكد أن التطبيقات البنكية توفر بديلًا عمليًا خلال الإجازات، لما تتميز به من سرعة فى الأداء وسهولة الاستخدام، فضلًا عن تقليل التكاليف مقارنة ببعض الخدمات التقليدية، بما يضمن استمرار إنجاز العمليات الضرورية دون تعطّل.

موعد إجازة عيد العمال 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 إجازة رسمية، وأوضح القرار أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلًا من الجمعة 1 مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وتمنح إجازة عيد العمال 2026 في مصر مدفوعة الأجر، لجميع العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وقانون العمل، حيث تعد من الإجازات الرسمية المعتمدة للدولة، وفي حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، يحق له الحصول على أجر مضاعف أو بديل وفقًا لما ينظمه قانون العمل المصري، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين المالية والقانونية.