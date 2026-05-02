رحيل أحد أقدم عشاق الدراويش.. وفاة نعمان الوزير فى الإسماعيلية



نعت جماهير النادي الإسماعيلي، اليوم، أحد أقدم وأوفى مشجعيه، نعمان الوزير ، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء والانتماء الصادق للقلعة الصفراء.



ويُعد الراحل نعمان الوزير من الرموز الجماهيرية التي ارتبط اسمها بتاريخ النادي الإسماعيلي، حيث لم يتخلَّ يومًا عن دعم فريقه، وظل حاضرًا في المدرجات بمختلف البطولات، مؤازرًا اللاعبين في كل الظروف، ليجسد نموذجًا فريدًا في الوفاء والانتماء.



وأعرب عدد من أبناء محافظة الإسماعيلية ومحبي الدراويش عن بالغ حزنهم لرحيله، مؤكدين أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في الروح الرياضية والتشجيع، وترك بصمة إنسانية طيبة بين كل من عرفه.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة في أجواء من الحزن بين أهله ومحبيه، الذين فقدوا رمزًا من رموز العشق الحقيقي للنادي الإسماعيلي.

