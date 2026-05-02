أمطار ورياح نشطة.. حالة الطقس في مصر اليوم السبت 2 مايو 2026

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية اليوم السبت 2 مايو 2026، تقريراً مفصلاً حول حالة الطقس المتوقعة في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يشهد الطقس استمراراً في ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، مع نشاط ملحوظ في الرياح، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المدن والمحافظات وفقا لما نقلته قناة صدى البلد في برنامج صباح البلد.

تفاصيل حالة الطقس

من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري حول 34 درجة مئوية، مع طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح، يصبح حارًا إلى شديد الحرارة خلال النهار، ليلا يصبح الجو مائلًا للبرودة إلى معتدل في أغلب الأماكن.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 34°، الصغرى 17°

شبين الكوم: العظمى 34°، الصغرى 15°

شرم الشيخ: العظمى 32°، الصغرى 23°

الغردقة: العظمى 33°، الصغرى 22°

المنصورة: العظمى 34°، الصغرى 17°

الإسكندرية: العظمى 23°، الصغرى 1°

الأقصر: العظمى 40°، الصغرى 25°

أسوان: العظمى 41°، الصغرى 26°

الوادي الجديد: العظمى 42°، الصغرى 24°

الظواهر الجوية المتوقعة

أمطار: تشهد بعض المناطق مثل السلوم، مطروح وسيوة أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد مساءً.

نشاط الرياح: من المتوقع أن تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 40 إلى 50 كم/س على أغلب المناطق، وقد تثير الرمال والأتربة في بعض الأماكن، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في مناطق معينة.

سحب رعدية: هناك احتمال لظهور سحب رعدية مصحوبة برياح قوية مع فرص لحدوث برق وتساقط حبات البرد، مما يستدعي الحذر أثناء التنقل على الطرق.

حالة البحر والملاحة البحرية

البحر المتوسط: يكون البحر معتدلاً إلى مضطرب، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

البحر الأحمر: معتدل، مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفي ضوء هذه التوقعات، تهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خصوصًا في المناطق التي تشهد رياحًا قوية وسقوط أمطار.