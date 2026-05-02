سعر الدولار يستقر قرب 53.5 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت



حافظ سعر الدولار أمام الجنيه المصري على استقراره خلال تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026، بعد موجة الارتفاع التي سجلها في ختام تعاملات اول أمس الخميس ، ليستقر داخل نطاق ضيق في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية.



ويعكس هذا الاستقرار حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب داخل السوق الرسمية، خاصة في ظل غياب محفزات قوية تدفع العملة الأمريكية لمزيد من التحرك خلال تعاملات اليوم.



وكان الدولار قد سجل زيادة ملحوظة تقترب من 25 قرشًا خلال تعاملات اول أمس، ما دفعه إلى مستويات 53.5 جنيه، قبل أن يدخل مرحلة من الهدوء النسبي مع بداية تعاملات اليوم.



ويترقب المتعاملون في السوق المصرفي أي مستجدات اقتصادية أو قرارات نقدية قد تؤثر على اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط العالمية على العملات.



أسعار الدولار في 10 بنوك:



البنك الأهلي المصري: 53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع

بنك مصر: 53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 53.47 جنيه للشراء – 53.57 جنيه للبيع

بنك أبوظبي الإسلامي: 53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع

بنك كريدي أجريكول: 53.55 جنيه للشراء – 53.65 جنيه للبيع

بنك HSBC: 53.57 جنيه للشراء – 53.67 جنيه للبيع

البنك المصري الخليجي: 52.97 جنيه للشراء – 53.07 جنيه للبيع



وتُظهر بيانات الأسعار تقاربًا واضحًا بين معظم البنوك، حيث تتحرك العملة الأمريكية في نطاق محدود، مع تسجيل فروق طفيفة بين أعلى وأقل سعر داخل السوق.

ويعزز هذا الأداء حالة الاستقرار النسبي التي يشهدها سوق الصرف حاليًا، رغم التقلبات التي سجلتها الأسعار خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى مرحلة ترقب قد تسبق تحركات جديدة في سعر الدولار.