3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، القرار رقم 88 لسنة 2026 بشأن تنظيم تصدير بعض السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ونص القرار الذى حصل علية “ صدى البلد” على استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، الخاص بحظر تصدير السكر بأنواعه، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق، مع نشر القرار في الوقائع المصرية.



وجاء القرار استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير، وقرارات سابقة ذات صلة، إلى جانب ما عرضته وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن ضرورة الحفاظ على توازن السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة أي ممارسات قد تؤثر على استقرار الأسعار، مع استمرار متابعة تطورات السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الإمدادات.