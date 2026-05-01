التعاون الإسلامي تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، جريمة الاعتداء الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية ضد أسطول الصمود العالمي، الذي يضم نشطاء من عشرات الدول في مهمة إغاثية تهدف إلى تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيفها على قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي غير القانوني.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تؤكد ضرورة حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

وحملت المنظمة، الاحتلال الاسرائيلي، المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المشاركين في هذه القافلة الانسانية.. مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الجريمة، وضمان العدالة والمحاسبة بموجب القانون الجنائي الدولي.

كما جددت التأكيد على ضرورة البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام بموجب قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن فتح جميع المعابر، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان إيصال المساعدات دون عوائق إلى قطاع غزة.