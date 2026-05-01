قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

ظاهرة فلكية نادرة تحدث قريبا.. متى يظهر القمر الأزرق في السماء؟

أحمد أيمن

يشهد شهر مايو 2026 ظواهر فلكية مثيرة تجذب أنظار المهتمين بالفلك والسماء، إذ يجمع بين حدثين لافتين هما اكتمال القمر مرتين خلال الشهر، إلى جانب ما يُعرف بـ«القمر الأزرق»، في مشهد نادر نسبيًا.

يبدأ الشهر بظهور أول بدر في منتصفه تقريبًا، حيث يكتمل القمر ويضيء السماء بشكل لافت، ثم يعود ليكتمل مرة ثانية في نهايته، وهي ظاهرة لا تتكرر كثيرًا، إذ تعتمد على طول الشهر القمري الذي يبلغ نحو 29.5 يومًا. 

وعندما يتوافق هذا التوقيت مع الأشهر الميلادية الأطول، يظهر بدران في شهر واحد، ويُطلق على البدر الثاني اسم «القمر الأزرق».

ما هو القمر الأزرق؟

رغم التسمية، لا يتغير لون القمر فعليًا ليصبح أزرق، بل يعود الاسم إلى اصطلاح فلكي يُستخدم لوصف هذه الظاهرة النادرة. 

ومع ذلك، قد يبدو القمر أحيانًا مائلًا إلى الأزرق في ظروف جوية استثنائية، مثل وجود جزيئات دقيقة في الغلاف الجوي نتيجة حرائق أو براكين، لكنها حالات غير مرتبطة مباشرة بظاهرة «القمر الأزرق».

ويحظى هذا الحدث باهتمام كبير من هواة الفلك، لأنه يتيح فرصة نادرة لرصد بدرين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلًا عن كونه مناسبة مثالية للتصوير الفلكي ومتابعة تفاصيل سطح القمر.  تكرار اكتمال القمر مرتين في شهر واحد يرتبط بدقة حسابات الزمن الفلكي، ما يعكس انتظام حركة الأجرام السماوية.

متى يظهر القمر الأزرق؟

يشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تحدث كل بضع سنوات، لكنها لا تتبع نمطًا ثابتًا، إذ تعتمد على تزامن التقويمين القمري والميلادي. 

وفي بعض الحالات، قد تمر سنوات دون حدوثها، ثم تتكرر في فترات متقاربة.

ولا يقتصر تميز شهر مايو 2026 على «القمر الأزرق» فقط، بل يشهد أيضًا ظواهر فلكية أخرى مثل اقتران القمر ببعض الكواكب والنجوم اللامعة، ما يضيف مزيدًا من الجمال إلى سماء الليل خلال هذا الشهر.

وبشكل عام، يوفر هذا الحدث فرصة مميزة لعشاق السماء لمتابعة واحدة من أجمل الظواهر الفلكية، حيث يجتمع الإيقاع الدقيق لحركة القمر مع روعة المشهد البصري، ليمنح المتابعين تجربة فريدة تعكس سحر الكون واتساعه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

