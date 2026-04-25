الأقمار الصناعية ترصد تقدم السحب الممطرة نحو السلوم ومطروح.. وأمطار متفاوتة الشدة

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تقدم السحب الممطرة الى مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ( السلوم - سيدى برانى - مطروح )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مع وجود بعض السحب المتوسطة والعالية على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت:

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية والعلمين على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والتربة وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية إلى جنوبية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 32 16

العاصمة الجديدة 33 15

6 أكتوبر 32 15

بنهــــا 32 16

دمنهور 30 15

وادي النطرون 33 16

كفر الشيخ 31 15

بلطيم 30 16

المنصورة 31 15

الزقازيق 32 16

شبين الكوم 31 15

طنطا 31 15

دمياط 26 16

بورسعيد 26 17

الإسماعيلية 32 15

السويس 32 16

العريش 26 14

رفح 25 13

رأس سدر 33 17

نخل 32 16

كاترين 26 11

الطور 31 20

طابا 30 18

شرم الشيخ 31 22

الغردقة 31 22

الإسكندرية 31 17

العلمين الجديدة 28 16

مطروح 25 17

السلوم 21 16

سيوة 27 15

رأس غارب 31 19

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

الشلاتين 32 22

حلايب 30 24

أبو رماد 31 20

مرسى حميرة 31 21

أبرق 33 20

جبل علبة 32 20

رأس حدربة 29 22

الفيوم 34 17

بني سويف 35 17

المنيا 35 16

أسيوط 36 17

سوهاج 37 20

قنا 38 21

الأقصر 37 21

أسوان 38 21

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 36 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 38 28

المدينة 37 24

الرياض 33 21

المنامة 30 24

أبوظبى 34 25

الدوحة 33 26

الكويت 30 22

دمشق 27 14

بيروت 23 17

عمان 26 13

القدس 25 12

غزة 24 16

بغداد 29 20

مسقط 31 27

صنعاء 29 11

الخرطوم 40 27

طرابلس 22 15

تونس 21 11

الجزائر 19 14

الرباط 21 12

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 05

إسطنبول 21 09

إسلام آباد 34 21

نيودلهى 42 27

جاكرتا 33 24

بكين 28 15

كوالالمبور 34 24

طوكيو 20 11

أثينا 21 09

روما 23 09

باريس 23 08

مدريد 24 12

برلين 17 06

لندن 21 09

مونتريال 10 02

موسكو 09 04

نيويورك 19 10

واشنطن 25 12

نواكشوط 31 19

أديس أبابا 25 12